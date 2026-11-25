Se cierra un ciclo. Melgar hizo oficial la salida de Carlos Cáceda, arquero de 35 años, quien no continuará en el cuadro arequipeño tras una temporada bastante discreta. El contrato del guardameta finaliza este año y buscará nuevos horizontes tras permanecer en el ‘Dominó’ desde su llegada en 2019.

“Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani!“, publicó el club en sus redes sociales, como muestra de agradacimiento por el tiempo que Cáceda defendió sus colores.

Cáceda se va de Melgar tras haber perdido la titularidad este año. La ‘Pantera’ apenas jugó siete partidos en la Liga 1 y todos fueron en el Torneo Apertura. Jorge Cabezudo se adueñó del arco rojinegro y se consolidó como el portero principal para el comando técnico que dirige Miguel Rondelli.

Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. 🔴⚫ ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani! #RugeMelgar #LaRojinegraONada https://t.co/5CTD1YJ58Z — FBC Melgar (@MelgarOficial) November 25, 2026

Con ello, Cáceda se despide de Melgar dejando como huella imborrable la campaña en la Copa Sudamericana 2022, donde llegó hasta semifinales. Además, ese mismo año, el ‘Dominó’ logró el título del Torneo Apertura y disputó la final de los playoffs ante Alianza Lima, donde lamentablemente cayó derrotado.

Su futuro todavía no está definido, pero hay rumores que lo acercan a clubes de la capital. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys aparecen como opciones. Eso sí, tiene tiempo para analizar y tomar la mejor decisión.

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