Gabi Costa analizó el esperado choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima y destacó el ambiente que se vive en el estadio Alberto Gallardo, donde el cuadro celeste será local. El futbolista, que defendió las camisetas de ambos clubes y también pasó por Universitario de Deportes, anticipó un partido especial por lo que está en juego en la recta final de la Liga 1.

En la previa del encuentro, el mediocampista resaltó que, pese a las dimensiones del escenario rimense, la cercanía de los aficionados con el campo puede influir en el desarrollo del compromiso. Además, se refirió a la lucha por el título y reveló que, aunque espera un buen espectáculo, su deseo personal es que Universitario termine como campeón.

El exjugador celeste también consideró que la cercanía de las tribunas con el campo puede convertirse en un factor favorable para Sporting Cristal, especialmente en un encuentro de alta exigencia como el que disputará frente a Alianza Lima.

“Más allá que sea chiquito, pero la gente te lo hace sentir, y cuando en este caso Cristal juega local, uno se siente más cómodo porque conoce el campo”, señaló.

Costa recordó que jugar como visitante puede presentar dificultades por las condiciones de cada escenario, como el horario, el sol y el calor. En ese sentido, destacó el ambiente que se genera en el estadio rimense.

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“Es un poco difícil cuando vas de visita, siempre juega el mediodía, o siempre hay sol, o siempre hay calor, siempre hay un detalle, que para mí, en ese sentido va a sacar un poco de ventaja, porque la gente te lo hace sentir, y cuando está más cerca, más todo, aparte va a ser un partido clásico, y va a estar lindo”, comentó.

Finalmente, expresó su deseo de que ambos equipos puedan ofrecer un buen espectáculo: “Ojalá que le vaya bien a los dos, y que estén bien empatados”.

“Es una final adelantada”, pero...

Costa destacó que el Cristal-Alianza tiene características de una definición anticipada; sin embargo, expresó su deseó de ver a Universitario campeón. “Es una final adelantada, como vos decís, tengo muchos amigos en la U, quiero que salga campeón de la U. Lo seguimos ahí, pero bueno, que sea un lindo partido, y que lo puedan disfrutar”, manifestó.

El encuentro entre celestes y blanquiazules se disputa este jueves 29 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para las 3:30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión de L1 MAX.

Ambos equipos llegan igualados con 25 puntos en el Clausura, por lo que el resultado puede ser determinante para sus aspiraciones en la recta final. Sporting Cristal buscará aprovechar su localía, mientras que Alianza Lima intentará sumar de visita para mantenerse en la pelea por el primer lugar.

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