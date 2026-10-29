Gabi Costa, con pasado en Cristal, Alianza y Universitario, anticipa un partidazo en el Gallardo. Foto: Instagram
Gabi Costa, con pasado en Cristal, Alianza y Universitario, anticipa un partidazo en el Gallardo. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Gabi Costa analizó el esperado choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima y destacó el ambiente que se vive en el estadio Alberto Gallardo, donde el cuadro celeste será local. El futbolista, que defendió las camisetas de ambos clubes y también pasó por Universitario de Deportes, anticipó un partido especial por lo que está en juego en la recta final de la Liga 1.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?