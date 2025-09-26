Este viernes 26 de septiembre, en el Estadio Municipal “Heraclio Tapia León”, el colombiano Carlos López firmó lo que podría ser el mejor gol de la Liga 1 2025. Por la fecha 11 del Torneo Clausura, el atacante se mandó un golazo al mismo estilo de Diego Armando Maradona en el triunfo del Sport Boys (3-2) ante Alianza Universidad de Huánuco.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 16 del partido, Cristian Carbajal robó el balón por la banda izquierda. El lateral le cedió el esférico a López, quien estaba en su propio campo. Desde ahí empezó su gran jugada eludiendo hasta a cuatro defensores rivales y marcando de manera magistral.

El colombiano alargó la pelota y le ganó en velocidad a su primer rival. Después, un jugador huanuqueño intentó trabarlo, pero el ‘cafetero’ fue fuerte y salió airoso cruzando la mitad del campo. La pelota quedó en el aire luego de la disputa, la controló y siguió su camino hacia el arco del equipo local.

🇵🇪🇨🇴🤯 Carlos López y un GOL MARADONIANO con Sport Boys ante Alianza UDH



En el balón pegado al pie, López continuó su veloz conducción hasta ingresar al área rival. Cuando un defensor intentó tapar su disparo, el atacante rosado amagó. Hizo lo mismo en dos oportunidades para quedar de cara al portero Pedro Ynamine y rematar cruzado.

Este gol de Carlos López, rápidamente, fue comparado con el de Maradona en el Argentina vs Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo México 86. En dicho tanto, el ‘10′ también gambeteó a cinco rivales y le dio la victoria a la ‘albiceleste’ sobre la escuadra europea.

Sport Boys y una gran victoria de visita

Las luces se las lleva Carlos López, aunque Sport Boys también celebran por el gran triunfo en su visita a Alianza UDH. Tras ir al descanso con 2-0 arriba gracias al golazo de Carlos López y otro tanto de Luis Urruti, todo se le complicó en la etapa complementaria. Alianza Universidad despertó y empató el marcador cerca del final.

Los dirigidos por Roberto Mosquera descontaron mediante un autogol de Renzo Salazar a los 71′ y después igualaron 2-2 con un tanto de penal de Yorleys Mena a los 98′. Esta anotación puso en aprietos a la ‘misilera’ en el Heraclio Tapia León, no obstante, le quedaría tiempo para llevarse la victoria.

A los 105′, Jostin Alarcón marcó el 3-2 definitivo desde los doce pasos para que Boys gane en su visita a Huánuco y rompa una mala racha de seis partidos sin triunfos. Previamente, había registrado dos empates y cuatro derrotas.

