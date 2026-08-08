Universitario de Deportes empató 1 a 1 con Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Monumental. El único gol del conjunto ‘crema’ llegó gracias a un gran desmarque de Gianluca Lapadula.

Este fue el segundo gol del ‘Bambino’ con la camiseta de la ‘U’, la primera celebración fue ante Cusco FC el pasado 24 de julio.

A pesar del momento crítico que vive Universitario, Lapadula ha respondido de forma inmediata con goles. Y así lo reconocer la Serie A de Italia, quien le mandó un mensaje en sus redes sociales.

“¿Se escucha, crema?“, se puede leer en la publicación en ‘X’. Al texto lo acompaña Gianluca Lapadula con una de sus habituales celebraciones.