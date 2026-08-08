Gianluca Lapadula marcó ante Sporting Cristal. (Mario Zapata N. / @photo.gec)
Gianluca Lapadula marcó ante Sporting Cristal. (Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes empató 1 a 1 con Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Monumental. El único gol del conjunto ‘crema’ llegó gracias a un gran desmarque de Gianluca Lapadula.

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