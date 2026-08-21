Por Jasson Curi Chang

Cuando veo cada cierre y despeje de Kevin Becerra recuerdo a Carlos Lugo. Cuando no duda y ataja bajos los palos como un grande, Ítalo Espinoza se siente un Óscar Ibáñez. Por garra y determinación, Santiago se apellida Arias pero muy bien podría llamarse Bazalar. Y ese enano que patea fuerte, amaga y frena, y vuelve a patear es Alejandro Hohberg que le hace honores a Paolo Maldonado. Este Cienciano 2026 ya es histórico. Primero Lanús y ayer Botafogo para gritarle al continente que el ‘Papá de América’ resurgió de sus propias cenizas para volver al estrellato en su amada Copa Sudamericana.

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