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Resumen

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Horacio Melgarejo protagonizó un peculiar momento durante la conferencia tras el triunfo sobre Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)
Horacio Melgarejo protagonizó un peculiar momento durante la conferencia tras el triunfo sobre Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

Cienciano dio un importante paso en la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Montevideo City Torque en Cusco. Sin embargo, la conferencia de prensa posterior al encuentro terminó con un momento de tensión protagonizado por Horacio Melgarejo, quien tuvo un intercambio con un periodista a raíz de una de las preguntas sobre el rendimiento del equipo. El técnico argentino no dejó pasar un comentario que consideró impreciso y decidió responder.

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