Cienciano dio un importante paso en la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Montevideo City Torque en Cusco. Sin embargo, la conferencia de prensa posterior al encuentro terminó con un momento de tensión protagonizado por Horacio Melgarejo, quien tuvo un intercambio con un periodista a raíz de una de las preguntas sobre el rendimiento del equipo. El técnico argentino no dejó pasar un comentario que consideró impreciso y decidió responder.

El cruce comenzó cuando el periodista hizo una apreciación sobre el planteamiento y el desempeño de Cienciano. Melgarejo interrumpió para precisar uno de los conceptos utilizados y dejó clara su posición: “Hay que hablar con propiedad, hay que prepararse”. El entrenador consideró necesario corregir la afirmación antes de continuar con el análisis del partido.

La conversación subió de tono cuando el periodista intentó continuar con su argumento. Melgarejo volvió a intervenir y le señaló que iba a corregirlo. “Te voy a corregir”, le dijo el técnico, en un intercambio que generó sorpresa entre los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El momento fue registrado en video y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la conferencia.

😱 "HAY QUE HABLAR CON MÁS PROPIEDAD, HAY QUE PREPARARSE"



🔥 A pesar del triunfo 2-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final de la #Sudamericana, Horacio Melgarejo arrancó la conferencia de prensa con un TENSO CRUCE a un periodista... pic.twitter.com/TnljFKF5oG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

Más allá de la discusión, Melgarejo llegó a la conferencia con motivos para destacar el resultado conseguido por Cienciano. El conjunto cusqueño derrotó 2-0 a Montevideo City Torque y tomó ventaja en una llave internacional que todavía está abierta. La actuación también permitió al equipo imperial celebrar ante su público y afrontar con mayor confianza lo que viene en la competencia.

Así, una conferencia que debía centrarse en el triunfo de Cienciano terminó teniendo un protagonista adicional. Melgarejo defendió su lectura del partido y pidió mayor precisión a la hora de analizar al equipo. “Hay que hablar con propiedad, hay que prepararse”, insistió el entrenador, en una escena que rápidamente se volvió viral y que dejó uno de los momentos más tensos de la jornada copera.

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