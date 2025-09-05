El “Messi no se va” cantado por un Monumental repleto y las lágrimas de niño de la ‘Pulga’: lo que no se vio de la última noche del ‘10′ en casa

Primero fue Julián Álvarez quien no dudó ni un solo instante en cederle el privilegio a Messi para que, sin marca ni oposición alguna, anote su gol 35 en las Eliminatorias. Después, el turno fue de Thiago Almada: misma escena, misma decisión para que Lionel celebre en su último partido como local con la selección argentina en unas eliminatorias mundialistas con un doblete, con un triunfo y en un Monumental repleto y aplaudiéndolo de pie.

Épico, incluso para una leyenda como el rosarino.

Ya resuelto su pasaje al Mundial 2026 hace buen tiempo, el operativo ante Venezuela tenía un solo cometido en la Albiceleste: que sea la mejor despedida para el mejor del mundo luego de 20 años en los que es el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias sudamericanas.

Pudo ser hat-trick pero le anularon el último para un 3-0 que cierra un capítulo más de los últimos pasos de la ‘Pulga’ en el fútbol. El otro gol Albiceleste había sido anotado por Lautaro Martínez.

Lionel, que cumplirá 39 años a mitad de su último mundial -el sexto de su legendaria carrera-, no pudo evitar las lágrimas. Ni antes ni después del partido. El hincha del fútbol, tampoco.

Lionel Messi disputó su último partido con Argentina en el Monumental. Jugará sus últimos encuentros a nivel de selección fuera de su tierra. | Foto: AFP / LUIS ROBAYO

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé”, dijo luego mientras todo el Monumental, donde nunca perdió en 28 partidos, lo celebraba. “Messi no se vaaaa, no se vaaa”, era el cántico.

Sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que lo sorprendieron en la antesala uniformados para acompañarlo a la salida a la cancha, van y lo abrazan. Quizá no entienden muy bien todavía lo que genera su papá. Lo que significa para el fútbol. Pero lo intuyen.

A Messi lo saludan todos, lo abrazan, lo miman. Lo respetan. En el camerino de Argentina hay como una veneración al capitán y el reglamento no escrito lo tienen todos muy claro: primero es Messi. Les ha funcionado para ganarlo todo. Le ha funcionado al otro Lionel, al técnico. A todos.

Lionel Messi juega con Argentina el último partido de unas Eliminatorias al Mundial en calidad de local. (Foto: AFP) / JUAN BARRETO

—Los clasificados—

La penúltima fecha también sirvió para definir matemáticamente a los seis clasificados de forma directa al Mundial 2026. Además de Argentina; las selecciones de Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia y Paraguay se aseguraron un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Colombia lo hizo luego de ganarle 3-0 a Venezuela en Barranquilla y Paraguay tras empatar 0-0 en Asunción frente a Ecuador. Mientras que Brasil avanzó luego de despachar a Chile en casa.

El último cupo que resta definir es el del repechaje. Con la eliminación de la selección peruana, Venezuela y Bolivia pelearán por el repechaje. La Vinotinto, que actualmente es sétima con 18 puntos, depende de sí para clasificar: debe ganarle en casa a Colombia. Mientras que Bolivia, que es octavo con 17 puntos, recibirá a Brasil con la necesidad de ganar y esperar un tropiezo de los llaneros.

Quien ocupe el sétimo lugar clasificará al repechaje, que a diferencia de anteriores eliminatorias, esta vez se jugará un minitorneo en marzo del 2026.

