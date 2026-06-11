La ilusión se encendió nuevamente en Ate. Un reciente mensaje publicado por Gianluca Lapadula en sus redes sociales, en el que se despide de su actual club en Italia, desató una ola de especulaciones entre los hinchas de Universitario de Deportes, quienes sueñan con ver al delantero de la selección peruana vistiendo la camiseta crema. Aunque el atacante no hizo referencia directa a su futuro, sus palabras fueron interpretadas por muchos aficionados como el inicio de una nueva etapa en su carrera, alimentando los rumores sobre una posible llegada al fútbol peruano y, especialmente, al vigente campeón nacional. A continuación, te contamos todos los detalles.
“Esperaba que el tiempo aliviara la amargura, pero no fue así. Sé que lo di todo, luchando hasta el final porque creía en ello. Una cosa es segura: transformaré este sufrimiento en fortaleza y una oportunidad para crecer, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida”, indica ‘Lapa’ en su cuenta de Instagram.
Recordemos que cada vez crecen más los rumores sobre la posible llegada del ‘Gladiador’ al equipo merengue. El delantero jugó la última temporada en el Spezia Calcio de la Serie B de Italia.
Jueves 11 de junio
ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura
Viernes 12 de junio
Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo
Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche
Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre
Sábado 13 de junio
San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta
Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC
Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
Domingo 14 de junio
Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche
Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar.