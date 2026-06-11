Por Redacción EC

La ilusión se encendió nuevamente en Ate. Un reciente mensaje publicado por Gianluca Lapadula en sus redes sociales, en el que se despide de su actual club en Italia, desató una ola de especulaciones entre los hinchas de Universitario de Deportes, quienes sueñan con ver al delantero de la selección peruana vistiendo la camiseta crema. Aunque el atacante no hizo referencia directa a su futuro, sus palabras fueron interpretadas por muchos aficionados como el inicio de una nueva etapa en su carrera, alimentando los rumores sobre una posible llegada al fútbol peruano y, especialmente, al vigente campeón nacional. A continuación, te contamos todos los detalles.