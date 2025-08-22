Este domingo 24 de agosto, los hinchas peruanos serán testigo de un nuevo capítulo del superclásico del fútbol peruano, cuando Universitario de Deportes reciba a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate, a partir de las 5:30 p.m., en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Las cuotas oficiales colocan a Universitario como favorito, con una cuota de 2.10. mientras que un triunfo de Alianza tiene una de 4.05. Un guiño para quienes ven en la reciente clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana el impulso perfecto para dar el golpe en el Monumental.

Situación Actual de los Equipos

Universitario de Deportes llega invicto al clásico y ocupa el primer lugar del Clausura con 14 puntos en seis partidos (cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota). Alex Valera y José Rivera comandan el ataque crema, mientras Andy Polo y Jairo Concha ponen pausa y desequilibrio. Su localía y solidez lo colocan en la mira de los apostadores con una cuota de 2.10 en la plataforma de Betsson.

Alianza Lima, en cambio, se encuentra quinto en la tabla del Clausura con 11 puntos (tres victorias, dos empates y una derrota). Su momento más reciente fue muy positivo: clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Universidad Católica en Quito por 2-1, con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo. Además, el “Pirata” Barcos sigue siendo el faro de experiencia y gol en el ataque íntimo.

Los dos equipos llegan con realidades diferentes, pero con la misma ambición de ganar este duelo. Los cremas buscan remediar su última participación en la Copa Libertadores ante Palmeiras, mientras que los victorianos necesitan sumar puntos en la tabla para no despegarse de los primeros puestos. La opción para quienes creen que la intensidad del clásico se equilibrará en los 90 minutos paga 2.85 veces el valor de la apuesta en Betsson.