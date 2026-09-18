Montevideo City Torque no solo celebró su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 dentro del campo. Después de eliminar a Cienciano con una remontada en el Estadio Centenario, el conjunto uruguayo utilizó sus redes sociales para lanzar varios mensajes dirigidos al cuadro cusqueño, generando una rápida reacción entre sus hinchas.

A través de sus redes sociales, Montevideo City Torque publicó una fotografía de sus jugadores celebrando la clasificación junto a la frase “El Papá de América”. La imagen fue acompañada por el mensaje “Las cosas claras”, una publicación que no tardó en generar respuestas de los seguidores de Cienciano.

Los hinchas cusqueños recordaron el historial internacional del conjunto peruano y su título de la Copa Sudamericana 2003. Entre los comentarios publicados aparecieron frases como “Tienes que ganarle una final de Sudamericana y una Recopa a Boca y a River”, “Cuántas Sudamericanas y Recopas tiene el Torque”, “Primero llenen una tribuna” y “No tienen ni hinchas y vienes a parchar”.

Cienciano recordó su historia internacional

La reacción de los hinchas de Cienciano estuvo centrada principalmente en la historia internacional del club. El equipo cusqueño conquistó la Copa Sudamericana en 2003 y posteriormente ganó la Recopa Sudamericana 2004, títulos que los hinchas utilizaron como argumento frente al mensaje publicado por el cuadro uruguayo.

La provocación llegó luego de una serie que tuvo tensión desde el partido de ida. Cienciano había conseguido una ventaja de 2-0 en Cusco, pero Montevideo City Torque consiguió darle la vuelta al marcador global en Uruguay y terminó avanzando entre los cuatro mejores del torneo.

Las cosas claras. pic.twitter.com/sHQf1PGgov — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) September 18, 2026

“Le mojaron la oreja al equipo de Marcelo”

Pero el conjunto uruguayo fue más allá de la publicación en la que se autodenominó “El Papá de América”. En otro mensaje publicado en sus redes sociales, recordó algunos episodios ocurridos durante su estadía en Cusco para el encuentro de ida.

Torque hizo referencia a los 3.400 metros de altura, un dron durante uno de sus entrenamientos, la presencia de sal en el vestuario y la falta de agua caliente. El club acompañó estas referencias con una frase dirigida nuevamente al entorno de Cienciano: “Jajaja le mojaron la oreja al equipo de Marcelo y pasan cosas…”.