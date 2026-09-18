Montevideo City Torque recuerda su visita a Cusco y vuelve a provocar a Cienciano en redes. Foto: Instagram
Montevideo City Torque recuerda su visita a Cusco y vuelve a provocar a Cienciano en redes. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Montevideo City Torque no solo celebró su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 dentro del campo. Después de eliminar a Cienciano con una remontada en el Estadio Centenario, el conjunto uruguayo utilizó sus redes sociales para lanzar varios mensajes dirigidos al cuadro cusqueño, generando una rápida reacción entre sus hinchas.

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