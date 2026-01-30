El inicio de la Liga 1 2026 estuvo marcado por inconvenientes en la transmisión televisiva del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura, que se disputó este viernes 30 de enero en el estadio Huancayo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La señal L1 Max inició la cobertura del encuentro aunque esta se realizó desde los exteriores del estadio y sin acceso a imágenes del campo de juego ni de los jugadores.

Posteriormente se conoció que el club local no permitió el ingreso de las cámaras de 1190 Sports, empresa encargada de la producción, debido a la deuda pendiente por derechos de transmisión con los clubes.

“Transmisión iniciada de L1 Max, para el duelo de Sport Huancayo vs Alianza Lima, pero con imágenes desde afuera del estadio. Sin imágenes del campo, ni de jugadores, ni la habitual previa. Hasta el momento NO SE TRANSMITE el primer partido de la Liga 1 2026″, informó Gianina Gonzáles, periodista de Depor.

De acuerdo con versiones periodísticas, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Peruana de Fútbol habrían decidido restringir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports por el tema de los incumplimientos contractuales y falta de pagos, que señalan los clubes, lo que derivó en la imposibilidad de realizar la transmisión habitual del encuentro.

Pese a la incertidumbre generada por estos problemas, el partido no sufrió retrasos y se inició puntualmente a las 12:00 horas, tal como estaba programado, descartándose una postergación del inicio del duelo entre blanquiazules y el ‘Rojo Matador’.