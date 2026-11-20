Universitario de Deportes se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Fabián Bustos visitará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, por la última fecha del Torneo Clausura 2026, con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de quedarse con el segundo campeonato del año.

Para este compromiso, el entrenador crema alista modificaciones en su formación titular debido a las lesiones de algunos futbolistas y la suspensión de otros. Entre las principales novedades destacan los regresos de Matías Di Benedetto y la inclusión de jugadores como Jairo Concha, mientras que las ausencias de Gianluca Lapadula, Horacio Calcaterra y César Inga obligarían a modificar la estructura del equipo.

La ‘U’ no tiene margen de error en Huancayo. Además de sumar los tres puntos, deberá estar pendiente de lo que suceda entre Sporting Cristal y Cienciano, encuentro que se disputará simultáneamente en Lima y que también definirá al campeón del Clausura.

¿Cuál sería el once de Universitario ante Sport Huancayo?

Fabián Bustos prepara una alineación con Diego Romero en el arco y una línea defensiva de tres futbolistas, acompañada por carrileros y un mediocampo con capacidad de recuperación y generación de juego.

El posible once titular de Universitario sería:

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Gutiérrez, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Edison Flores; José Rivera y Álex Valera.

La principal novedad estaría en el regreso de Di Benedetto a la defensa, además de las variantes en el mediocampo y el ataque. El ‘Tunche’ tendría la responsabilidad de acompañar a Álex Valera ante la ausencia de Lapadula.

Universitario visitará a Sport Huancayo en su último partido del Clausura: fecha, hora y estadio. Foto: Universitario

Los cuatro cambios que prepara Bustos en Universitario

Las modificaciones responden principalmente a problemas físicos y disciplinarios que afectan al plantel crema en la jornada decisiva del campeonato.

Matías Di Benedetto por Miguel Santamaría: el defensor volvería a la formación titular para acompañar a Fara y Riveros en la última línea.

el defensor volvería a la formación titular para acompañar a Fara y Riveros en la última línea. Juan Manuel Requena por Horacio Calcaterra: el mediocampista ingresaría ante la lesión de Calcaterra. Además, Jorge Murrugarra no estará disponible por suspensión.

el mediocampista ingresaría ante la lesión de Calcaterra. Además, Jorge Murrugarra no estará disponible por suspensión. Jorge Gutiérrez por César Inga: el futbolista tendría la oportunidad de ocupar una posición en el mediocampo ante la lesión de Inga.

el futbolista tendría la oportunidad de ocupar una posición en el mediocampo ante la lesión de Inga. José Rivera por Gianluca Lapadula: el delantero sería la alternativa para acompañar a Álex Valera en el ataque, debido a la lesión del atacante ítalo-peruano.

De esta manera, Bustos buscará encontrar el equilibrio necesario para competir en la altura de Huancayo y afrontar un encuentro en el que Universitario está obligado a ganar.

Universitario todavía puede ganar el Torneo Clausura: ¿qué necesita?

La última jornada del campeonato tendrá una definición entre tres equipos. Sport Huancayo llega como líder con 34 puntos, mientras que Sporting Cristal y Universitario comparten el segundo lugar con 32 unidades cada uno.

El panorama para los cremas es complicado porque no dependen de sí mismos. Para conquistar el Clausura necesitan cumplir dos condiciones:

Ganar a Sport Huancayo: Universitario está obligado a conseguir los tres puntos en condición de visitante.

Universitario está obligado a conseguir los tres puntos en condición de visitante. Esperar que Sporting Cristal no gane: los celestes deben empatar o perder frente a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo.

Si Sporting Cristal consigue una victoria, tendrá ventaja sobre Universitario por su mejor diferencia de goles (+17 frente a +11), incluso si los cremas también ganan su partido.

Cabe mencionar que Universitario tiene asegurada su participación en las semifinales de los playoffs por su posición en la tabla acumulada. Sin embargo, si conquista el Clausura, accederá directamente a la final nacional para disputar el campeonato frente a los blanquiazules.

Con Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario: todos los escenarios para definir al ganador del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo por la última fecha?

El encuentro entre Universitario y Sport Huancayo se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

A la misma hora, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Ambos compromisos se jugarán simultáneamente porque definirán al campeón del segundo torneo de la temporada.

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