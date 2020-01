El ‘Profesor’ se equivocó de clase

Solo han pasado diez días desde que Alianza Lima inició su pretemporada y en el club los temas futbolísticos pasaron a un segundo plano. Lejos de los anuncios de fichajes, el equipo liderado por Pablo Bengoechea perdió la tranquilidad obtenida en Cieneguilla debido a un ampay que tuvo como protagonistas a Carlos Ascues y Jean Deza, dos de las caras nuevas para este año.

►Hansell Riojas y su sentido mensaje de despedida de Alianza Lima: “Lo he perdido todo”

►Con uno de Deza: mira los goles de Alianza Lima que venció 3-0 a Cantolao [VIDEO]

En su intento por minimizar lo ocurrido, el técnico charrúa habló largo y tendido con la prensa un día después de que se conocieran las imágenes de los futbolistas. Bengoechea contestó todas las preguntas que le hicieron; sin embargo, cada respuesta sonó a justificación, en especial cuando aseguró que el ampay sucedió “mientras estaban en su día libre”. Fue como si el entrenador uruguayo intentara apagar un incendio con varios galones de gasolina.

“Son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir en la vereda. Ya hoy en día les voy a pedir que no salgan ni a la vereda de su casa”, afirmó el DT, quien también dijo que lo sucedido “servirá como enseñanza”.

“Tuvieron 30 horas de descanso y estaban en su casa. ¿Qué quieren? ¡Que los mande a un ‘boliche’! Sería grave si me dicen que están en su casa y los filman en la calle”, complementó el ‘Profesor’.

Pablo Bengoechea brindó conferencia de prensa el miércoles por la mañana | Foto: GEC

Está perfecto que Bengoechea quiera blindar a sus jugadores de las puertas del club hacia fuera. Desde que asumió por primera vez en Alianza Lima, se manejó así, cuidando de la exposición a sus dirigidos. Por eso es que su plantel ‘mata’ por él en la cancha. Pero las frases que dejó en conferencia de prensa podrían significar una puerta abierta que condicione todo lo que ocurra en el futuro.

“¿Qué es lo más recomendable para un futbolista que está en plena pretemporada cuando sale por unas horas a casa?”, le preguntaron a Bengoechea cuando el entrenador quería más interrogantes de ‘fiesta’. La respuesta fue inesperada y amplia: “Lo que le guste hacer”.

Pablo Bengoechea justifica fiesta de sus jugadores

Sea quien sea, un futbolista que defienda la camiseta de Alianza, Universitario, Sporting Cristal o cualquier otro club debe entender que es la imagen de una institución importante. Ascues y Deza tienen derecho a divertirse; no obstante, deben ser más cuidadosos sobre todo teniendo en cuenta que la prensa que vive de los ampayes los tiene en el punto de mira.

Sin disputar su primer partido por los puntos, Ascues y Deza se quedaron sin margen de error, en especial cada vez que estén en el campo de juego. Lo mismo pasa con Pablo Bengoechea, quien decidió respaldar a ambos elementos de manera pública.

Si ya la valla estaba alta por la cantidad de refuerzos con buen cartel que arribaron a La Victoria, ahora la obligación será mayor, así como las exigencias llamadas octavos de final de Copa Libertadores de América y el campeonato nacional.