“El que mejor se reforzó es Alianza” y “Universitario contrató tres incógnitas”: la mirada de la prensa nacional sobre el mercado de pases de la Liga 1

El mercado de pases siempre deja más preguntas que certezas. En el fútbol peruano, reforzarse no es solo sumar nombres, sino tomar decisiones que marcan el rumbo deportivo de toda la temporada. Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal afrontaron este periodo con contextos distintos, necesidades específicas y apuestas que reflejan sus prioridades institucionales.

Mientras algunos optaron por invertir fuerte en jugadores de recorrido, otros prefirieron confiar en proyectos, continuidad o perfiles menos conocidos. Universitario De Deportes, vigente tricampeón peruano, ahora de la mano de Javier Rabanal, tiene como objetivo el tetracampeonato y superar los hecho en la Copa Libertadores 2025 (octavos de final). En esa misma línea, el eterno rival, Alianza Lima también cambió de entrenador y con Pablo Guede buscará salir campeón y superar los 18 partidos internacionales que disputó el año pasado.

Pero, ¿quién se reforzó mejor realmente? ¿El que gastó más, el que mantuvo una base campeona o el que buscó corregir errores estructurales? Para intentar responder esa pregunta recogimos las miradas de periodistas y analistas con amplia trayectoria en el fútbol local, quienes evaluaron los fichajes desde distintos ángulos: riesgo, jerarquía, planificación y coherencia futbolística. Las opiniones no son unánimes, pero sí reveladoras de un mercado que todavía deja espacio para el debate.

Héctor Fértoli y Federico Girotti son los refuerzos de peso de la U y Alianza Lima, respectivamente. (Foto: composición GEC)

¿Qué equipo se reforzó mejor y por qué: Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal?

Fernando Egúsquiza - Latina TV

Creo que quien mejor se ha reforzado es Alianza Lima. De hecho traer un jugador como Girotti y pagar lo que ha pagado Alianza no es algo común en nuestra liga. Ramos y Vélez también son refuerzos que suman.

Universitario claramente se la está jugando por jugadores que han tenido buenos momentos pero que lo tienen un presente importante. Se trata de apuestas y a mí me parece que puedes apostar por uno o dos pero no en todos tus refuerzos. Es un riego alto.

Cristal ha reforzado básica sus lados, se trajo laterales brasileños de experiencia que le pueden funcionar. Ofensivamente echa mano de lo que tuvo el año pasado y a mí me parece que debió hacer un esfuerzo por traerse un jugador importante, un 9 que le garantice gol que no lo tiene desde la salida de Cauteruccio.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

Por ahora Alianza Lima ha sabido reducir el porcentaje de error con elementos probados como Vélez, Ramos y Girotti. Lo de la U es más complicado porque perdió algo que fué el principal activo del Tri , el tiempo para armar el plantel. Al final cambió de entrenador y los fichajes que anuncian suenan más a apuesta por la novedad. Cristal está en una etapa de renacer y vamos a ver cómo le va con Autori empoderado en todo lo futbolístico. Por ahora Alianza Lima una cabeza arriba en cuanto a refuerzos.

Eddie Fleischman - El Comercio

Difícil definirlo en este momento porque también hay cambio de técnicos en la U y Alianza Lima. Para la U reforzarse también implicaba renovar con la base del tricampeon y lo ha hecho. Ha traído un entrenador cuyo perfil gusta por su visón de la base formativa. Luego habrá que definir el nivel de Gassama que debería ser fundamental, cuando este aquí.

Alianza y Cristal han hecho fichajes interesantes, pero con figuras cuyos rendimientos dependerán de la propuesta de los técnicos también.Es una incógnita lo que propondrá Guede en Alianza.

Cristal ha traído nuevos defensas que los necesitaba, un medio ofensivo que destacó en Mirasol de Brasil pero parece aún insuficiente lo que tiene en ataque. De todas formas la continuidad de Autuori garantiza que seguirá creciendo.

Omar Dávila, fundador de El Bocón

Reforzar, significa traer elementos que potencien sectores de tu equipo.para hacerlo más poderoso. En ese aspecto es prematuro saberlo porque desconocemos el nivel de los jugadores contratados.

En ese orden si bien Alianza a invertido más, su tarea es construir una idea de juego. Universitario ha perdido tres jugadores de experiencia y hasta el momento a contratado a tres incógnitas. Lo de Cristal va una escala más abajo pero le puede servir para tener una mejor versión.

