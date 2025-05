Entre su faceta musical al lado de su ahora pareja, la cantante Pamela Franco, los lives en la plataforma Tik Tok que lo han acercado a las personas -su gente- y entrenamientos a doble turno con José Neyra; Cueva quiere volver a ser el de antes, y ese que fue la piedra angular en la era de Ricardo Gareca, una de las más exitosas en la historia de la selección peruana.

“Cueva no está al cien por ciento”, comentó Desio tras la goleada de Cienciano (4-0) a Deportes Iquique, un triunfo que catapultó a los cusqueños a la cima del grupo H con un punto por encima del gigante -hoy dormido- Atlético Mineiro. Christian, aún con esa ‘pancita’ que se hace notar cada vez que corre, dio una asistencia y manejó los hilos del equipo.

Las cifras de Cueva hablan por sí solas: cuatro goles y dos asistencias en 12 partidos. Con los hechos en cinco meses ya es su mejor temporada en los últimos tres años. En su última campaña en Al Fateh, la 2022-23, anotó tres veces en los nueve encuentros que jugó. Luego, en Alianza Lima vivió un calvario: una sola asistencia en 2024 jugando 25 de los 27 cotejos con una lesión grave en su rodilla, la misma que lo alejó de los campos por ocho meses.

Año Club Partidos Goles Asistencia 2025 Cienciano 12 4 2 2024 Cienciano 8 1 0 2023 Alianza Lima 27 0 1 2022-23 Al Fateh 9 3 0

Un contrato insólito y una mirada del extranjero

Cueva, mundialista y finalista de Copa América, siempre es un nombre que suena en equipos extranjeros. Incluso cuando estaba recuperándose de la rotura de ligamentos que sufrió en 2023 tenía algunos clubes preguntando por él.

En las últimas semanas se supo de un interés real de Emelec de Ecuador. Sin embargo, el volante prefiere no ver más allá del día a día. Primero, porque entiende que aún no es el Cueva que quiere ser, el de antes. Y segundo, porque sobre el club norteño aún recae la sanción FIFA que le prohíbe fichar jugadores hasta junio de este año.

Eso sí, Christian actualmente tiene un contrato que termina el 30 de junio, dentro de poco más de un mes. Un vínculo que tiene una particularidad: “gana como si fuera un juvenil”, nos dicen desde el entorno del futbolista. La reducción de su salario se dio luego de que el futbolista haya faltado a algunas reglas internas del club, por lo que estuvo cerca de irse.

Con algunos sondeos e intereses, Cueva parece estar tranquilo en el Cusco, cerca a su familia y sintiéndose cómodo con la ciudad y su gente. Sin embargo, todo hace indicar que reconsiderará algunos puntos del contrato en una renovación que está analizando. Al menos hasta fin de año.

La ilusión de la selección

“Esa calidad que tiene Christian hoy en día en el Perú no se ve, y ojalá lo puedan citar a la selección peruana, aunque eso ya será más una decisión del entrenador (Óscar) Ibáñez”, comentó Desio, el técnico que le devolvió la confianza al volante.

Para Cueva la selección siempre ha sido una ilusión. Es consciente que el contexto no es el mejor, pero también tiene muy en claro que nunca le cerrará las puertas a la idea de representar a su país. Si un día no está es porque no está convocado, no porque no quiere. Además, entiende que con su rendimiento ha hecho lo suficiente como para volver.

El último encuentro de Christian Cueva en la selección peruana fue en junio de 2024, en la última fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias.

Eso sí, un retorno a la Bicolor también haría que su cotización se eleve, tanto como para sentarse a negociar una renovación con Cienciano o mirar hacia el extranjero. Aunque en estos momentos Christian Cueva solo está enfocado en jugar, marcar goles, asistir y caminar de la mano de los dos profesores que le han cambiado la vida, que lo han hecho renacer una vez más: José Neyra y Carlos Desio.

