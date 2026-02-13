“El sábado tenemos otra final, debemos pasar la página rápido”: Jairo Vélez tras la eliminación de Alianza en la Copa

Resumen

Jairo Vélez admitió que la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores fue un golpe duro, pero aseguró que el equipo ya está concentrado en recomponerse en el torneo local. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

El mediocampista Jairo Vélez se pronunció tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, un resultado que, según reconoció, afectó al plantel tanto en lo anímico como en lo deportivo. Sin embargo, remarcó que el grupo ya ha decidido mirar hacia adelante.

