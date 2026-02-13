“El sábado tenemos otra final, debemos pasar la página rápido”: Jairo Vélez tras la eliminación de Alianza en la Copa

El mediocampista Jairo Vélez se pronunció tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, un resultado que, según reconoció, afectó al plantel tanto en lo anímico como en lo deportivo. Sin embargo, remarcó que el grupo ya ha decidido mirar hacia adelante.

Vélez señaló que, pese al golpe, la idea de juego del equipo no ha cambiado y que ahora la prioridad es concentrarse en el siguiente partido del torneo local. Para el volante, la reacción inmediata es clave para evitar que la eliminación tenga un impacto mayor.

“Seguimos con la misma idea. Fue una derrota dura para todos y nos dolió mucho, pero esto es fútbol. Siempre hay favoritos y estas cosas pueden pasar. Ahora el sábado tenemos otra final y debemos pasar la página rápido”, declaró en una entrevista con L1 Max.

🗣️ Declaraciones de Jairo Vélez



"Estamos muy dolidos, pero debemos pasar la página, este tipo de partidos son de detalles,"



— L1MAX (@L1MAX_) February 13, 2026

El futbolista también aprovechó para analizar la llave internacional y apuntó a los detalles como el factor que terminó inclinando la serie. Vélez sostuvo que Alianza generó ocasiones claras tanto en la ida como en la vuelta, pero no supo capitalizarlas.

“Estos partidos se definen por detalles. En la ida tuvimos opciones, acá también, pero perdonamos mucho y eso nos pasó factura”, comentó, haciendo hincapié en la falta de contundencia como uno de los aspectos a corregir.

Finalmente, el jugador afirmó que el plantel ya trabaja en ajustar errores y fortalecer la propuesta de juego. Para Alianza Lima, añadió, el objetivo inmediato es recomponer la marcha en la Liga1 y demostrar que el tropiezo internacional no condicionará su desempeño en las próximas jornadas.