Un saludo poco habitual llamó la atención antes del encuentro entre ADT y CD Moquegua por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los capitanes Juan Diego Lojas y Joao Rojas protagonizaron un peculiar momento al saludarse con un empujón frente a los árbitros, en una escena que rompió con el tradicional apretón de manos previo al partido.
En lugar del habitual saludo entre capitanes, Juan Diego Lojas de CD Moquegua, y Joao Rojas, de ADT, se encontraron con un empujón ante la mirada de los árbitros.
El gesto llamó la atención durante la previa y despertó la curiosidad de los hinchas. Sin embargo, el saludo no estuvo relacionado a alguna discusión o un conflicto entre ambos futbolistas, pues ambos compartieron equipo en Deportivo Garcilaso durante la temporada 2023. Ahora, ambos volvieron a coincidir en el campo, pero defendiendo camisetas diferentes.
El conjunto tarmeño abrió el marcador a los 18 minutos, cuando Juan Lucumí convirtió un penal para establecer el 1-0. ADT tomó ventaja en el primer tiempo y buscó ampliar la diferencia ante un CD Moquegua que intentaba mantenerse en partido.
En la segunda mitad, Said Peralta anotó a los 66 minutos y sentenció el 2-0 a favor de los locales. El encuentro también tuvo una expulsión: Cristian Enciso recibió la tarjeta roja a los 42 minutos. Así, ADT se quedó con los tres puntos en la jornada.
El video aborda las polémicas decisiones arbitrales de la fecha 8 del Torneo Clausura, con énfasis en una jugada no sancionada en el partido de Universitario. Se menciona la molestia de Alianza y el anuncio de un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros.