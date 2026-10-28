Juan Diego Lojas y Joao Rojas se saludaron con un empujón. Foto: X/@L1MAX_
Juan Diego Lojas y Joao Rojas se saludaron con un empujón. Foto: X/@L1MAX_
Por Redacción EC

Un saludo poco habitual llamó la atención antes del encuentro entre ADT y CD Moquegua por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los capitanes Juan Diego Lojas y Joao Rojas protagonizaron un peculiar momento al saludarse con un empujón frente a los árbitros, en una escena que rompió con el tradicional apretón de manos previo al partido.

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