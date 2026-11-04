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Resumen

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El ecuatoriano anotó el gol del triunfo íntimo sobre Cienciano y le aseguró un lugar en la final directa de la Liga 1 2026. | Fotos: Giancarlo Ávila/photo.gec
El ecuatoriano anotó el gol del triunfo íntimo sobre Cienciano y le aseguró un lugar en la final directa de la Liga 1 2026. | Fotos: Giancarlo Ávila/photo.gec
Por Fernanda Huapaya

El resumen debería precisar: Alianza Lima, triunfo, Eryc Castillo, récord, final directa, líder del Acumulado y vivo en el Clausura. Sin embargo, hay un tono gris que buscó borrar los colores de la fiesta en Matute. Melgarejo, el técnico ‘showman’ que dirige a Cienciano este año, se fue haciendo gestos al Comando Sur y desde el club íntimo reaccionaron a la provocación. Crónica de un partido caliente por la fecha 15 del Clausura.

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