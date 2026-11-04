El resumen debería precisar: Alianza Lima, triunfo, Eryc Castillo, récord, final directa, líder del Acumulado y vivo en el Clausura. Sin embargo, hay un tono gris que buscó borrar los colores de la fiesta en Matute. Melgarejo, el técnico ‘showman’ que dirige a Cienciano este año, se fue haciendo gestos al Comando Sur y desde el club íntimo reaccionaron a la provocación. Crónica de un partido caliente por la fecha 15 del Clausura.

Pese al golpe que significó la última derrota ante Sporting Cristal de la semana pasada, el hincha de Alianza Lima respondió y llenó las tribunas para el encuentro frente a Cienciano. Lejos de reproches que pudieron haber en el inicio, se vio un estadio que volvió a teñirse de blanquiazul para acompañar al equipo.

En medio de ese ambiente, previo al inicio del cotejo, se produjo otro momento particular: el reencuentro de Pablo Guede con la hinchada. Después del incidente que protagonizó con Hernán Barcos tras la caída ante los celestes, y la gran cantidad de críticas que recibió en estos días por su conducta, el técnico volvió a ponerse frente a los aficionados aliancistas. Cuando se acercó a su zona técnica, volteó a saludarlos con efusividad, y recibió aplausos desde las tribunas. Una señal de respaldo en medio de una semana marcada por la polémica.

Alianza Lima enfrenta a Cienciano en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)

Un duelo peleado

En tanto a lo deportivo, las sorpresas estuvieron: Esteban Pavez retornó, colocó a Nicolás Díaz en la volante, dejando en el banco a Fernando Gaibor, y Alan Cantero reemplazó a Kevin Quevedo en el tridente de ataque. El resultado; sin embargo, no fue para nada del gusto de Pablo Guede: ningún remate al arco en los primeros 45′. Para el segundo tiempo, reformuló: Díaz de central y Gaibor en la volante.

Para la segunda parte, los acercamientos se hacían más peligrosos por parte del cuadro local. Pero no fue hasta el minuto 72 que un eléctrico Kevin Quevedo recién ingresado hacía minutos atrás le otorgó una asistencia a Eryc Castillo.

🔴EN 1 MINUTO: MIRA LA VICTORIA BLANQUIAZUL EN MATUTE DE LA MANO DE LA CULEBRA Alianza Lima regresó al triunfo tras superar por 1 - 0 a Cienciano con gol de Eryc Castillo por la fecha 15 del Torneo Clausura 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/HL5jT20eLS #L1MAX #TorneoClausuraXL1MAX — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026

Apenas la ‘Culebra’ sentenció su gol número 21 de la temporada, y siendo más goleador que nunca, decidió celebrar con su clásico gesto tapándose los ojos con una mano y disparando al aire. Pero a los segundos llegó Quevedo, con quien ha aprendido a ser compañero de ataque. Ambos saltaron hasta golpearse el pecho mutuamente y se abrazaron. En el intercambio de palabras, Castillo parecía agradecerle por adivinar sus movimientos en la jugada del gol.

El ecuatoriano, de esta forma, se convirtió en el primer jugador de Alianza Lima en marcar más de 20 goles en una misma temporada en este siglo. El último había sido Waldir Sáenz en 1999 con 22 anotaciones

“Y ya lo ve, y ya lo ve, Alianza Lima corazón” fue el coro que resonó tras la anotación de Castillo mientras el resto de jugadores ubicados en el banquillo de suplentes seguían celebrando por su lado.

La bronca final

La tensión se apoderó de Matute en los minutos finales. Casi al término del encuentro, Horacio Melgarejo recibió la tarjeta roja luego de realizar un gesto obsceno hacia la tribuna de Occidente. Sin embargo, su salida del campo terminó encendiendo aún más la ira. El ya polémico técnico de Cienciano caminó desde su zona técnica hasta el túnel, ubicado en Oriente, y, al pasar frente al Comando Sur, levantó los brazos para formar una ‘U’ con las manos.

Horacio Melgarejo es expulsado y desata la furia de los hinchas de Alianza Lima con polémico gesto. Foto: Giancarlo Ávila / EC.

El gesto fue interpretado como una provocación y generó el rechazo de los presentes en el estadio. Pifias e insultos de todo tipo lo acompañaban en su recorrido.

La situación escaló cuando Melgarejo estaba por llegar al túnel. Allí aparecieron Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, y Franco Navarro Mandayo, quienes intentaron increpar al entrenador. El primero se mostró especialmente irascible y tuvo que ser contenido por trabajadores del club, mientras la Policía intervino para custodiar al técnico de Cienciano y evitar que el altercado pasara a mayores.

La final combinó el cielo y el infierno. Por un lado, Alianza Lima sumó 28 puntos en el Clausura y solo confía que hoy Universitario caiga ante Sport Boys para que el torneo se defina en las dos fechas finales aún con las chances vivas. Sin embargo, los 68 puntos que sumó en el Acumulado le permiten asegurar su presencia en una final directa. Por ser ganador del Apertura y por ser puntero del Acumulado, el gol 21 de Castillo en el año valen oro para los íntimos de La Victoria.

SOBRE EL AUTOR