El Cristal de un inacabable Yotún y el 2-2 en la última jugada: las claves de un empate que lo hace soñar en el Apertura y la Copa

De menos a más, pero con advertencias claras. Sporting Cristal empató 2-2 ante Universitario de Deportes en el Alberto Gallardo en un clásico que dejó sensaciones encontradas: frustración por un primer tiempo deslucido y esperanza por una segunda mitad que evidenció carácter, rebeldía y mayor claridad colectiva. Más allá del resultado, el partido ofrece pistas valiosas de cara al decisivo duelo ante Club Sportivo 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

El arranque fue prometedor en intención, pero insuficiente en ejecución. Cristal intentó imponer condiciones desde la posesión, aunque lo hizo con circulación previsible y escasa profundidad. La ‘U’, fiel al 3-5-2 al que se ha acoplado Javier Rabanal, esperó ordenada y supo golpear en los momentos precisos.

Tras resistir los primeros minutos de presión, los cremas aprovecharon los espacios a la espalda de los laterales celestes. El ecuatoriano José Carabalí abrió el marcador en una transición rápida que evidenció un problema recurrente: el retroceso defensivo de los rimenses. Más tarde, un penal convertido por Álex Valera amplió la diferencia y dejó al equipo rimense golpeado anímicamente.

Cristal tenía el balón, pero no el control real del partido. Le faltaba cambio de ritmo, sorpresa en los últimos metros y, sobre todo, eficacia. La sensación al descanso era clara: posesión sin profundidad es una estadística vacía.

Celeste aunque cueste

El complemento mostró otra versión. Paulo Autuori entendió que el equipo necesitaba energía, agresividad y movilidad. Los ingresos de Leandro Sosa, Luis Iberico, Christofer Gonzales e Irven Ávila modificaron la estructura emocional y futbolística del equipo.

Cristal adelantó líneas, presionó más arriba y redujo los espacios de salida de Universitario. El equipo comenzó a recuperar más cerca del área rival y a generar situaciones con mayor frecuencia. El descuento de Sosa, con un potente remate desde fuera del área, fue consecuencia de esa insistencia.

A partir del 1-2, el dominio fue casi absoluto. Universitario ya no encontraba claridad para salir y apostaba exclusivamente al contragolpe. El empate llegó tras un penal que Yoshimar Yotún convirtió con jerarquía, confirmando que el liderazgo del capitán sigue siendo determinante en momentos límite.

Más allá del resultado, quedaron tres conclusiones positivas: la capacidad de reacción, la incidencia real de los cambios y la intensidad cuando el equipo presiona en bloque alto.

Sin embargo, no todo es optimismo. Cristal volvió a mostrar fragilidad en las transiciones defensivas y dependencia excesiva de ciertos nombres para sostener el ritmo. Además, la falta de contundencia sigue siendo un problema estructural. Genera, pero no liquida. Y en torneos internacionales, esos detalles se pagan caro.

Pensando en la Copa

El empate deja a Cristal con una inyección anímica importante, pero el verdadero examen será ante Club Sportivo 2 de Mayo. La serie está igualada y el margen de error es mínimo. Si el segundo tiempo ante la ‘U’ marcó el camino, el desafío es sostener esa intensidad durante los 90 minutos. Para ello, Autuori deberá trabajar en dos frentes fundamentales.

Primero, la recuperación física. Varios jugadores terminaron exigidos y el calendario no da tregua. La presión alta, la agresividad en campo rival y el ritmo sostenido requieren plenitud física. Sin eso, el plan se diluye. Segundo, la concentración defensiva. El conjunto paraguayo apuesta al orden, la disciplina táctica y el aprovechamiento del error rival. Cualquier desconcentración puede inclinar la llave.

Cristal tiene argumentos futbolísticos para avanzar, pero necesita equilibrio. No puede regalar un tiempo ni depender de una reacción épica. La Libertadores demanda madurez competitiva.

