El Cristal de un inacabable Yotún y el 2-2 en la última jugada: las claves de un empate que lo hace soñar en el Apertura y la Copa

Por Carlos Lázaro

De menos a más, pero con advertencias claras. Sporting Cristal empató 2-2 ante Universitario de Deportes en el Alberto Gallardo en un clásico que dejó sensaciones encontradas: frustración por un primer tiempo deslucido y esperanza por una segunda mitad que evidenció carácter, rebeldía y mayor claridad colectiva. Más allá del resultado, el partido ofrece pistas valiosas de cara al decisivo duelo ante Club Sportivo 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

