¡A seguir así! Depor, marca del Grupo El Comercio, alcanzó el primer lugar del ranking de los programas deportivos más vistos en YouTube durante octubre de 2026 en el Perú. De acuerdo con el informe de DataTube, Stream Depor registró 3 millones 137 mil 169 visualizaciones entre el 1 y el 31 de octubre, superando a otros espacios digitales del ámbito deportivo y consolidándose como una de las principales propuestas para los aficionados al fútbol.

El resultado cobra mayor relevancia al revisar la diferencia con sus competidores. Desde la Cancha ocupó el segundo puesto con 2 millones 719 mil 938 visualizaciones, mientras que Más Allá del Gol completó el podio con 1 millón 933 mil 165. De esta manera, Stream Depor consiguió una ventaja de más de 417 mil reproducciones sobre el segundo lugar y encabezó la clasificación del mes con 12 emisiones registradas.

Uno de los contenidos destacados de la programación de Depor durante octubre fue la transmisión de la gala del Balón de Oro 2026, una de las ceremonias más esperadas por los seguidores del fútbol internacional. La cobertura contó con la conducción de Gianina González, quien estuvo al frente de la transmisión para acompañar a la audiencia durante una jornada que reunió a las principales figuras del deporte. Fue la reacción del evento más vista en el Perú.

A esta propuesta se sumó la cobertura de los encuentros más importantes del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, haciendo foco en los partidos de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Stream Depor llevó a su audiencia distintos partidos de interés, con una transmisión que buscó acercar cada detalle con el estilo característico de Depor.

La reacción de la gala del Balón de Oro fue una de las más vistas del mes de octubre. (Imagen: Depor)

En esa labor destacaron Gabriel Casimiro, encargado de la narración, y Raúl Castillo, responsable de los comentarios, además de los colaboradores que nos acompañaron en cada jornada, con Carlos Caycho junto a Fiorella Bazán en los controles. Ambos lideraron las transmisiones de los compromisos más atractivos del Clausura, aportando sus voces y análisis a las jornadas en las que se definían posiciones importantes en la recta decisiva del torneo.

La combinación de coberturas internacionales, como la gala del Balón de Oro, y el seguimiento permanente al fútbol peruano permitió que Stream Depor mantuviera una propuesta variada durante el mes.

Con estos resultados, Depor cerró octubre en lo más alto del ranking elaborado por DataTube, que también considera a otros espacios digitales con presencia en YouTube. Las más de 3.1 millones de visualizaciones de Stream Depor reflejan el alcance de su programación y su posicionamiento como una alternativa de referencia para quienes buscan seguir el fútbol nacional e internacional.