“El torneo ayuda al crecimiento del fútbol femenino, para que muchas niñas puedan seguir sus sueños”: Even Pizango y el impulso del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

El crecimiento del fútbol femenino en el Perú tiene muchos rostros y uno de ellos es el de Even Pizango, futbolista que defendió las camisetas de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y de la selección peruana. Hoy, tras un breve paso por el fútbol panameño, Even está ligda al deporte desde un rol formativo: trabaja con Igma Sports en la organización del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, un torneo que se ha convertido en un espacio clave para el desarrollo de nuevas generaciones de jugadoras.

Con la experiencia que le han dado los años de competencia profesional, Pizango mira el presente del fútbol femenino con esperanza. “Motiva mucho ver a tantas niñas que demuestran que el fútbol femenino sigue creciendo. Es bonito porque lo que estamos construyendo es para ellas, para las que venimos jugando desde hace años”, señala, convencida de que la base del futuro está en estos espacios masivos de participación.

El recorrido de Even también le permite comparar realidades. Tras pasar casi medio año en Panamá, destaca que la evolución del Perú es visible. “La liga de acá está mejorando mucho. En todos los países el fútbol femenino está creciendo y se está visibilizando más”, afirma.

Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol - Jornada 2.

Ese cambio se refleja directamente en la formación. Para ella, uno de los aspectos más transformadores es la apertura de más centros de enseñanza y academias en distintas regiones del país. “Es bonito porque cada día hay más academias, no solo en Lima sino también en provincias. El torneo ayuda al crecimiento del fútbol femenino, permite que muchas chicas sigan cumpliendo sus sueños. Antes no había muchas escuelas, pero hoy sí las hay”, explica.

El impacto del torneo ya se observa en las categorías formativas de la Bicolor. “Muchas chicas nuevas salen de acá para la selección Sub 17 y Sub 15. Eso es bueno para el crecimiento del fútbol femenino en el país”, resalta Pizango, orgullosa de ver cómo las oportunidades comienzan a democratizarse.

Finalmente, la exseleccionada resume por qué el Semillero es más que un campeonato: es un punto de partida. “En todas partes del Perú hay niñas que quieren ser futbolistas, y torneos como el Semillero son importantes para que sigan creciendo y cumpliendo sus sueños”.

En cada fecha, en cada partido y en cada sonrisa de las jugadoras, Even Pizango reconoce algo que la mueve: la certeza de que el futuro del fútbol femenino ya comenzó, y que ellas… ya lo están escribiendo.