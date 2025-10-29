Universitario de Deportes inicia una serie de actividades para celebrar su tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto y, entre otras, confirmó una jornada deportiva para el próximo domingo 16 de noviembre.
LEE TAMBIÉN: Representante de Álex Valera: “Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”
Los hinchas cremas que deseen ser parte de este evento gratuito también podrán hacer una donación de pelotas de handball para el club.
La carrera de 10 kilómetros iniciará en el óvalo de Miraflores y terminará en el estadio Lolo Fernández.
MIRA: Martín Pérez Guedes: “A todos nos gustaría que Jorge Fossati se quede en la ‘U’”
Se invita a todos los fanáticos cremas a este denominado ‘Trote del Tricampeón’, para que luzcan con orgullo su camiseta de Universitario por varios distritos de la capital.
Como se recuerda, Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.
