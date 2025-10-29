La carrera de 10 kilómetros iniciará en el óvalo de Miraflores y terminará en el estadio Lolo Fernández.
La carrera de 10 kilómetros iniciará en el óvalo de Miraflores y terminará en el estadio Lolo Fernández.
Redacción EC
Redacción EC

inicia una serie de actividades para celebrar su tricampeonato nacional de la y, entre otras, confirmó una jornada deportiva para el próximo domingo 16 de noviembre.

LEE TAMBIÉN: Representante de Álex Valera: “Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”

Los hinchas cremas que deseen ser parte de este evento gratuito también podrán hacer una donación de pelotas de handball para el club.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

La carrera de 10 kilómetros iniciará en el óvalo de Miraflores y terminará en el estadio Lolo Fernández.

MIRA: Martín Pérez Guedes: “A todos nos gustaría que Jorge Fossati se quede en la ‘U’”

Se invita a todos los fanáticos cremas a este denominado ‘Trote del Tricampeón’, para que luzcan con orgullo su camiseta de Universitario por varios distritos de la capital.

Como se recuerda, Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC