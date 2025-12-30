El tuit desde Palacio y el papel que jugó el Ejecutivo para definir las noches de presentación de Alianza y Universitario

Escucha la noticia
El tuit desde Palacio y el papel que jugó el Ejecutivo para definir las noches de presentación de Alianza y UniversitarioResumen generado por Inteligencia Artificial
El próximo 24 de enero será un día para el recuerdo del el fútbol peruano y está en los hinchas, aficionados o barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, además de las autoridades encargadas, que se consigne en las páginas deportivas y no en las policiales. Este lunes por la tarde se hizo oficial que tanto la Noche Blanquiazul y la Noche Crema se realizarán el mismo día en Lima, con todas las complicaciones y emociones que eso significa, entendiendo que los protagonistas son los dos clubes más populares del país.