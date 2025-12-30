El tuit desde Palacio y el papel que jugó el Ejecutivo para definir las noches de presentación de Alianza y Universitario

Como si se tratase de un asunto de Estado, la antesala de esa fecha se jugó ayer, lunes, en Palacio de Gobierno. Asistieron, por pedido del Ministro del Interior Vicente Tiburcio, el administrador de Alianza Lima José Cabada y el asesor legal de los íntimos José Asti, mientras que el administrador de la U Franco Velazco y el Gerente legal merengue Adrián Gilabert. El presidente José Jerí fue el encargado de recibir a representantes y también de anunciar a través de su Twitter la decisión: “Este 24 de enero Y dale U y Arriba Alianza”, escribió, anticipando la noticia.

Días atrás, Tiburcio había señalado que al Mininter no le parecía “prudente que los dos eventos se realicen al mismo tiempo” y que los clubes “tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”. En ese mismo momento, convocó a una reunión a representantes de ambos clubes para manifestarles la situación. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas.

El ministro solicitó la presencia de José Jerí, incluso cambió el horario de la reunión para que se pueda dar con la presencia del mandatario. La cita inicial era para las 5 de la tarde en el Ministerio del Interio, pero de adelantó a las 4:30 p.m. en Palacio de Gobierno.

La asamblea no tuvo mayor inconveniente y se llegó a un acuerdo: el 24 de enero próximo, Alianza Lima recibirá al Inter Miami de Messi en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, mientras que Universitario hará lo propio en el Estadio Monumental de Ate contra la Universidad de Chile. Los dos icónicos estadios están separados por 18 kilómetros aproximadamente. Un reto para la Policía Nacional del Perú.

“Para el presidente, lo que prima es el deporte y mantener el orden nacional. Es lo que se está dando y allí estamos nosotros apoyando”, comentó a la salida de la reunión Fernando Cabada, representante blanquiazul. “Se ha valorado la imagen del fútbol peruano a nivel internacional. El gobierno ha puesto el hombro para poder llevar a cabo los dos eventos en simultáneo”, agregó al respecto el crema Velazco.

“Luego de la reunión con los dirigentes del Club Alianza Lima y Universitario de Deportes, se dispuso otorgar las garantías necesarias para la realización de ambos eventos deportivos, con el compromiso de los clubes de trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú”, informó la Presidencia del Perú a través de su Twitter.

Medidas para resguarda Lima de dos eventos de gran magnitud

No hubo discusión, aunque en la previa las posturas de Alianza Lima y Universitario parecían estar en los extremos. “Imagínate decirle a Messi que no se puede jugar; hay un perjuicio de US$ 10 millones”, señaló José Asti en una entrevista con este Diario, además de asegurar que habían pedido los permisos primeros.

Por parte de la ‘U’, Gilabert no se quedó con los brazos cruzados y defendió su escudo. “No es lo mismo perjudicar a 55 mil personas que a 10 mil”, señaló refiriéndose a la venta de entradas que han vendido hasta el momento los clubes.

En el ámbito legal, ambas posiciones parecían tener razón, mientras que la postura fue que las fuerzas se concentren en poder realizar los dos partidos.

Y el caso que se puso sobre la mesa fue la reciente final de la Copa Libertadores que se disputó en Lima el pasado 29 de noviembre con miles de hinchas de Flamengo y Palmeiras. Si bien, ayer no se habló todavía de un plan de seguridad, se espera que se pueda mantener el orden de aquel evento internacional.

“Las dos instituciones van a colaborar para tener las mejores medidas de seguridad”, contó Cabada respecto a algunos de los acuerdos, y repitió Velazco: “A nosotros nos toca hacer el llamado a nuestros hinchas para que el día del evento se realice de la mejor manera. La Policía Nacional del Perú está perfectamente capacitada para llevar adelante y brindar la protección necesaria para realizar los dos eventos deportivos”.

Entendiendo que ambas presentaciones se llevará a cabo el mismo día y, probablemente, a la misma hora (entre 7 y 9 p.m., horario estelar), el reto del Ministerio del Interior será resguardar a los hinchas que asistan al estadio y la ciudadanía que transite por lugares cercanos. Pero también de las instituciones para asegurar la realización de dos eventos de gran magnitud de la mejor manera. Y de los fervientes hinchas que tendrán que centarse en su club.