Este fin de semana se desarrolló los cuartos de final de la Copa Perú 2025, el torneo que otorga un cupo directo a la Liga 2 y uno al repechaje. Sin embargo, más allá de los resultados, ocurrió una situación particular. En el estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, situado a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, sorprendió a propios y extraños una impresionante granizada en medio del encuentro entre el local Unión Minas y el AD Tahuishco de Moyobamba.

El encuentro terminó 4-0 en favor del Unión Minas, un equipo muy conocido por los hinchas peruano por sus grandes actuaciones en el torneo profesional en la década de los 90.

En los primeros minutos de la segunda mitad empezó a caer granizo intensamente. Pese a ello el partido continuó en medio de ‘la pista de hielo’ en la que se había convertido el campo de juego.

Por fortuna, la granizada paró y el duelo entre Unión Minas y AD Tahuishco continuó después de algunos minutos.

Unión Minas a las semifinales de la Copa Perú

Unión Minas goleó 4-0 a AD Tahuishco con tantos de Eduardo Chávez, Jhamil Rupay, Denis Alania y John Barrueta.

Con este marcador, Unión Minas superó el 2-0 del partido de ida y logró su clasificación a las semifinales ante el ASA FC de Chancay, por el pase a la gran final.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.