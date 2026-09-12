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Resumen

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El volante peruano sorprendió con un particular pedido a Deyverson tras la derrota de LDU ante Palmeiras por la Copa Libertadores.
El volante peruano sorprendió con un particular pedido a Deyverson tras la derrota de LDU ante Palmeiras por la Copa Libertadores.
Por Marco Quilca León

Hay gestos que resumen una amistad en apenas unos segundos. Y Jesús Pretell protagonizó uno de ellos después del LDU vs. Palmeiras. En las últimas horas, se hizo viral un video en el que se observa al mediocampista peruano acercándose a su compañero Deyverson para hacerle un particular pedido: que le consiga la camiseta de José ‘Flaco’ López, delantero del conjunto brasileño.

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