Hay gestos que resumen una amistad en apenas unos segundos. Y Jesús Pretell protagonizó uno de ellos después del LDU vs. Palmeiras. En las últimas horas, se hizo viral un video en el que se observa al mediocampista peruano acercándose a su compañero Deyverson para hacerle un particular pedido: que le consiga la camiseta de José ‘Flaco’ López, delantero del conjunto brasileño.

Todo ocurrió al término del partido disputado en el estadio de Palmeiras, donde el equipo paulista se impuso por 1-0 a LDU en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro fue marcado por Agustín Giay, quien apareció a los 25 minutos para aprovechar un rebote y darle al ‘Verdao’ una ventaja mínima de cara al partido de vuelta.

😍 Pega lá a camisa dele pra mim, Deyvin!? pic.twitter.com/CXNQkP9SQy — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 11, 2026

Pretell, exvolante de Sporting Cristal, no quería regresar a Quito con las manos vacías. El peruano le pidió a Deyverson que intercediera para conseguir la camiseta del ‘Flaco’ López. El brasileño conoce muy bien al atacante argentino, pues ambos compartieron vestuario en Palmeiras. Deyverson fue una de las figuras del histórico título de la Libertadores que el club paulista conquistó en 2021, mientras que López continúa siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo.

La escena rápidamente llamó la atención en redes sociales porque muestra el lado más espontáneo del fútbol después de un partido de alta tensión. Mientras Palmeiras celebraba una victoria que le permite llegar con ventaja al duelo de vuelta, Pretell ya tenía otro objetivo en mente: llevarse como recuerdo la camiseta de uno de los delanteros más importantes del rival. LDU y Palmeiras volverán a enfrentarse el miércoles 16 de septiembre en Quito, donde se definirá al semifinalista de la Copa Libertadores.

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