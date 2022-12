La carta gol de Universitario de Deportes para la temporada 2023 tiene nombre y apellido: Emanuel Herrera . El experimentado delantero argentino ya conoce el fútbol peruano tras su paso por Melgar y Sporting Cristal y ahora tiene un importante desafío con los cremas: lograr la estrella número 27 para la institución y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

“Me siento bien físicamente. Necesitaba una pretemporada completa. Estoy muy contento de llegar y aprovechar cada entrenamiento para ponerme a punto para el torneo. El objetivo grupal es campeonar, lograr la 27. En la Sudamericana, llegar lo más lejos”, comenzó diciendo en una entrevista brindada al canal oficial de la ‘U’.

“Sabemos que los torneos internacionales les cuesta a los equipos peruanos, pero nosotros queremos dejar una huella en la copa. En lo individual, tratar de tener continuidad, de jugar la mayoría de los partidos y hacer goles”, agregó.

“La verdad estoy muy contento de estar acá. Todos saben lo que es la ‘U’, lo he enfrentado con otro equipo, y siempre me ha llamado la atención. Me gustan los colores, el estadio. En Argentina soy hincha de River Plate y se podría decir que me siento identificado con este club”, continuó diciendo Emanuel Herrera.

La Noche Crema 2023

El 7 de enero, Universitario realizará la conocida Noche Crema para presentar el plantel 2023 a su afición. Herrera espera con ansias ese momento. “Claro que me lo imagino, pero -seguramente- será mucho más grande de lo que pienso. Tiene mucha gente y el estadio es imponente. En la Noche Crema va a ser la presentación de todos, así que será una fiesta. Estoy ansioso de vivir eso”, apuntó el ariete merengue.

¿Cómo se dio su fichajes por Universitario?

“Ni bien me avisaron, obviamente les dije que sí. Después lo anunció el club y, la verdad, fue bastante rápido. El reto es dejar todo, lograr cosas importantes y hacer goles. Esperemos que la gente nos acompañe y se sienta identificada con el equipo”, reveló el ‘Tanque’.