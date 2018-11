Kenyi Peña Andrade



La carrera del delantero argentino Emanuel Herrera es un homenaje a la persistencia. El ‘9’ argentino ha sumado 37 goles en este año y ya alcanzó el récord de Eduardo Esidio con la ‘U’ en el 2000 como mejor anotador en una sola temporada local. El hombre del momento en Sporting Cristal tuvo que insistir mucho frente a arcos rivales para llegar a este momento.

En el inicio de su carrera, el ‘9’ no pudo ser profeta en su tierra. En Rosario Central, donde se formó futbolísticamente, nunca pudo debutar y lo prestaron a Chacarita Juniors para jugar en la B. Pero ahí tampoco tuvo suerte, por eso fue cedido al Sportivo Italiano, y en el 2010 al Patronato de Paraná. Si la próxima temporada varios equipos se pelearán por tenerlo en sus filas, en ese tiempo al artillero no le sobraban ofertas. Hasta llegó a pensar en el retiro.

“Ya llegamos a la marca, ahora vamos por el campeonato, que es el objetivo trazado a inicios de año”, dijo Emanuel emocionado sobre la marca histórica que acaba de cumplir. No solo sus decisiones dentro del área lo han llevado a este gran momento, sino también las que tomó fuera de ella. Por ejemplo, al no haber triunfado en su país, el goleador no dudó e hizo las maletas para mudarse a Chile y jugar por el Deportes Concepción de la Segunda División.

Después de anotar su primer tanto, le llegó una mala racha de nueve duelos sin anotar y también duras críticas. No obstante, otra vez le plantó cara al destino y se repuso anotando 29 tantos que le dieron la oportunidad de jugar en Unión Española (Ch.) y en Montpellier de Francia.

“Tiene cualidades diferentes a las de Olivier [Giroud], es más poderoso y hábil”, sostuvo sobre la llegada de Herrera el entrenador del cuadro francés René Girard, quien lo comparó también con el goleador argentino Gonzalo Higuaín. Pero, en el país del romanticismo, la relación de Herrera con el gol se enfrió, ya que apenas anotó diez veces en 51 partidos.

(Imagen: El Comercio) (Foto: captura)

Ahora, muchos años después, el delantero goza de un gran presente que se ganó a pulso. Después de ser un trotamundos, el goleador encontró en el Rímac su lugar en el mundo del fútbol.

—Un fuera de serie—



Al analizar las estadísticas entre Esidio y Herrera, podemos notar dos aspectos que llaman la atención. El primero, es que el santafesino anotó tres tantos menos de penal que el brasileño. Además, Herrera demostró ser más letal al momento de ejecutar tiros libres. Por esta vía, el celeste marcó dos más que el ex merengue.

Si detenemos las estadísticas hasta estos momentos –ojo que a Herrera aún le falta jugar cuatro partidos más en esta temporada–, el promedio de Eduardo Esidio en el 2000 fue de 0,97 goles por partido, mientras que Emanuel registra a la fecha un promedio de 0,95 goles por cada encuentro jugado.

Un dato más que aparece en “De Chalaca”: Esidio disfrutó de manera especial de su zurda al convertir 24 goles con la izquierda. Herrera ha sido fiel a su lado diestro al sumar 28 tantos con la derecha. Emanuel con sus 37 tantos mandó al registro los números que lograron en una sola temporada figuras celestes de la talla de Horacio Baldessari (25), Miguel Ximénez (32), Juan Caballero (29) y Luis Alberto Bonnet (20). Herrera tiene contrato hasta el 2020 con Cristal, pero sus goles serán eternos.