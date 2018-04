Emanuel Herrera: "Sería hermoso defender la camiseta de la selección peruana"

Hablar hoy de Emanuel Herrera es sinónimo de gol. El delantero argentino lleva 12 tantos en el Torneo de Verano 2018 y ha despertado el entusiasmo de los hinchas de Sporting Cristal, así como la atención de los fanáticos de otros clubes. El letal goleador de 30 años, por el buen momento que pasa, realizó una entrevista donde habló de la nacionalización y de su momento en el cuadro celeste.

"Si me dicen para nacionalizarme claro que lo haría. Sería hermoso defender la camiseta de la selección peruana. De hecho que sí, es un sueño para mí el poder jugar para una selección", mencionó Emanuel Herrera a 'RPP'. Pero las declaraciones del goleador no culminaron ahí.

Como si tratara de marcar un gol, Emanuel Herrera buscaba la gran finalización para su declaración. El delantero rosarino continuó con el tema de la Blanquirroja acotando una contundente frase: "me gustaría jugar por la selección peruana".

"Sí me nacionalizaría si me lo piden. En mi país sería imposible con todos los futbolistas que hay en mi puesto, pero sería un sueño hermoso y me gustaría jugar por la selección peruana. También hay que ver la parte reglamentaria, no sé cómo es ese tema pero diría que sí a ojos cerrados", expresó Emanuel Herrera.

Luego el tema viró y Herrera se encontró respondiendo preguntas de Sporting Cristal. El curso de la conversación continuó por ese rumbo y el ariete argentino expresó que está a gusto en el cuadro celeste.

"Tuve buenos compañeros en Melgar y acá tenemos un grupo bárbaro, se hace todo más fácil y es lindo trabajar así. No estoy pensando para nada en irme a otro lado, sino seguir disfrutando. Aparte, mi familia está contenta acá y estoy cerca a Rosario, a solo 4 horas en avión", comentó el goleador del Torneo de Verano 2018.

El argentino Emanuel Herrera lleva 116 goles a lo largo de sus 276 partidos en 9 años de carrera como profesional. Ha jugado en clubes como Unión Española, Emelec y Montpellier. Incluso llegó a disputar la Champions League con el club francés.