Andy Polo descargó su molestia en redes sociales tras la victoria de Universitario ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El futbolista ‘crema’ fue elegido para pasar el control antidoping al finalizar el encuentro que le dio tres puntos importantes a la ‘U’.

No obstante, las condiciones no fueron las mejores. Polo publicó en Instagram que la prueba se realizó en un cuarto oscuro con apenas iluminación.

“Doping en estas condiciones”, se lee en la publicación.