Fabián Bustos ya inició oficialmente su segunda etapa como entrenador de Universitario de Deportes. Luego de que el club confirmara su regreso tras la salida de Héctor Cúper, el técnico argentino brindó sus primeras declaraciones a través de Universitario TV y dejó claro que llega con la ilusión de volver a pelear por el campeonato.

El estratega, que condujo a la ‘U’ al título nacional de 2024, asumió nuevamente el banquillo crema en la recta decisiva de la temporada. Su principal desafío será competir por el Torneo Clausura y mantener al equipo con posibilidades de disputar una eventual definición por el campeonato nacional.

Bustos confía en pelear hasta el final con Universitario

El entrenador argentino destacó la calidad del plantel que encuentra en esta nueva etapa y resaltó el papel que puede cumplir la hinchada en los partidos que quedan.

“Estoy muy ilusionado. Siento que tenemos muchísimas chances. Sé la capacidad que tiene el plantel y lo que es nuestra gente cuando está toda junta, cuando estamos en comunión, unidos, no tengo dudas que vamos a pelear hasta el final para conseguir lo que quiere la gente”, sostuvo.

Bustos también remarcó la exigencia que supone dirigir a Universitario y señaló que el equipo necesita convertir esa ilusión en resultados. “En la ‘U’ solo sirve ganar y queremos hacer historia y para eso tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos y ver si podemos ser campeones del Clausura y ahí pelear las finales”, manifestó.

Fabián Bustos llegó a Universitario en 2024. (Foto: Universitario)

El técnico tendrá poco margen para realizar ajustes, debido a que su llegada se produce cuando el campeonato ya se encuentra en una etapa determinante. El objetivo inmediato será sumar la mayor cantidad de puntos para mantenerse en carrera.

¿Cómo se produjo el regreso de Fabián Bustos?

El retorno del argentino se concretó rápidamente. Según explicó el propio entrenador, el primer contacto con Universitario se produjo durante la tarde del martes y la conversación con la dirigencia se desarrolló horas después.

“Recibí el mensaje por la tarde que querían conversar conmigo. En la noche hablamos, la conversación fue rápida. Se consiguieron los pasajes y vinimos a conversar con la dirigencia y por suerte terminamos todo muy rápido. Ellos estaban convencidos, nosotros estábamos convencidos”, explicó.

Su llegada se produjo luego de que Universitario decidiera finalizar el ciclo de Héctor Cúper. Bustos apareció como una alternativa conocida para la institución y rápidamente se encaminó su retorno. El argentino llegó a Lima el 30 de septiembre y posteriormente fue oficializado por el club como nuevo entrenador.

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