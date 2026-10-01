Por Redacción EC

Fabián Bustos ya inició oficialmente su segunda etapa como entrenador de Universitario de Deportes. Luego de que el club confirmara su regreso tras la salida de Héctor Cúper, el técnico argentino brindó sus primeras declaraciones a través de Universitario TV y dejó claro que llega con la ilusión de volver a pelear por el campeonato.

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