Alianza Lima y ADT se enfrentan este viernes 18 de septiembre del 2026 por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules llegan a este compromiso tras la dolorosa derrota ante su clásico rival Universitario de Deportes, e intentará lavarse la cara con un triunfo ante su hinchada. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. ADT HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. ADT por cable, mientras que Liga 1 Play lo pasa a través de streaming.

Alianza Lima vs. ADT. (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)

¿A qué hora hora juega Alianza Lima vs. ADT por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

22:00 horas En México y Centroamérica: 19:00 horas

19:00 horas En Estados Unidos (New York): 21:00 horas

21:00 horas En España: 3:00 horas del sábado

Canales TV para ver Alianza Lima vs. ADT por Liga 1

El partido de Alianza Lima vs. ADT será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Alianza Lima vs. ADT por Liga 1 2026

Fecha: viernes 18 de septiembre del 2026

viernes 18 de septiembre del 2026 Partido: Alianza Lima vs. ADT

Alianza Lima vs. ADT Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Alejandro Villanueva

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. ADT hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Alianza Lima vs. ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Liga 1, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. ADT hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Alianza Lima vs. ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos de la Liga 1, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

L1 Max

Fanatiz