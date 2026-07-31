Alianza Lima recibe a Alianza Atlético este sábado 1 de agosto del 2026 por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede busca sacudirse del empate ante Comerciantes Unidos. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Alianza Atlético por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:30 PM de Perú este sábado 1 de agosto del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:30 p.m.
- España: 3:30 a.m. del lunes.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|10:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|7:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|9:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026.
- Partido: Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Horario: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Alianza Atlético: Steven Rivadeneyra; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Joel Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti.