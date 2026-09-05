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Alianza Lima visita a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre del 2026 por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. El conjunto ‘íntimo’ buscará recuperarse de la dolorosa derrota en Matute ante Deportivo Garcilaso. Por su lado, los chongoyapanos intentarán imponer su condición de local. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este domingo 6 de septiembre del 2026 desde las 3:00 p.m. (hora peruana).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horario
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|3:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|4:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|5:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|5:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|2:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|4:00 p.m. ET
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre del 2026.
- Partido: Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Horario: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.
¿Cómo ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Díaz; Pavez, Gaibor, Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
- Juan Pablo II: Vega; Agurto, Almirón, Míguez, Reyna; N. Ramírez, Flores, E. Ramírez, Rojas; Goicochea y Pósito.