Alianza Lima recibe a Sport Boys este sábado 8 de agosto del 2026 por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ambas plantillas protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha. Los ‘rosados’ harán sentir su localía en busca de una nueva victoria que los coloque en la cima de la tabla; por su lado, los ‘íntimos’ lucharán por mantenerse invictos. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Revisa qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys y los horarios para ver el compromiso por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 8 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del domingo.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 8 de agosto del 2026.

: Sábado 8 de agosto del 2026. Partido : Alianza Lima vs. Sport Boys

: Alianza Lima vs. Sport Boys Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Miguel Grau del Callao.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Boys por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Boys por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Sport Boys