Alianza Lima recibe a UTC este sábado 15 de agosto del 2026 por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a este duelo tras una dura prueba ante Sport Boys y perder el liderato; por su lado, UTC buscará su primera victoria en el segundo torneo del año. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. UTC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs. UTC por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 7:00 PM de Perú este sábado 15 de agosto del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. del domingo.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|7:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|7:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|9:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|6:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto del 2026.
- Partido: Alianza Lima vs. UTC
- Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs. UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Alianza Lima vs. UTC
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Paolo Guerrero, Federico Girotti y Eryc Castillo.
- UTC: Ricardo Bettocchi; Gilmar Paredes, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Dylan Caro; Arquímedes Figuera, Luis Garro, David Dioses, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz; David Camacho.