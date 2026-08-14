Alianza Lima recibe a UTC este sábado 15 de agosto del 2026 por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a este duelo tras una dura prueba ante Sport Boys y perder el liderato; por su lado, UTC buscará su primera victoria en el segundo torneo del año. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. UTC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Revisa qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. UTC y los horarios para ver el compromiso por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. UTC por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 7:00 PM de Perú este sábado 15 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. del domingo.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 6:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 15 de agosto del 2026.

: Sábado 15 de agosto del 2026. Partido : Alianza Lima vs. UTC

: Alianza Lima vs. UTC Horario : 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs. UTC