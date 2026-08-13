Cienciano recibirá a Botafogo este jueves 13 de agosto del 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto imperial llega a este duelo tras una histórica eliminación a Lanús, mientras que Botafogo parte como el favorito a pasar de ronnda. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por los octavos de final de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN 3 por cable en Perú.
Si deseas ver el partido de Cienciano vs. Botafogo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. del jueves
¿Qué canal transmite Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|---
|Paramount+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana
- Fecha: Jueves 13 de agosto del 2026.
- Partido: Cienciano vs. Botafogo
- Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
¿En qué canal ver Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana en Perú?
En Perú, el partido de Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana en Colombia?
En Colombia, el partido de Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium.
¿Qué canal pasa Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium.