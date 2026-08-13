Por Adrián Puga

recibirá a Botafogo este jueves 13 de agosto del 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por los octavos de final de ida de la . El conjunto imperial llega a este duelo tras una histórica eliminación a Lanús, mientras que Botafogo parte como el favorito a pasar de ronnda. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por los octavos de final de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN 3 por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Cienciano vs. Botafogo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPN 3Disney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Argentina9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil9:30 p.m.---Paramount+
Paraguay9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile8:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
México6:30 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos8:30 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana

  • Fecha: Jueves 13 de agosto del 2026.
  • Partido: Cienciano vs. Botafogo
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

¿En qué canal ver Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana en Colombia?

En Colombia, el partido de Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium.

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