Cienciano recibe a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto ‘imperial’ logró una histórica clasificación tras golear a Botafogo y espera sacar una buena ventaja de local para poner un pie en la semifinal del certamen ¿Qué canales pasan el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque HOY por TV ONLINE? DirecTV transmite el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por cable, mientras que DGO lo pasa a través de streaming.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 10 de septiembre del 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Para Perú, el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque será transmitido a través de DirecTV y DGO por cable y streaming.

El partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque será televisado por DirecTV, DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 2:30 horas.

¿Qué canal TV transmite Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM DirecTV y DGO Estados Unidos 8:30 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 9:30 PM DirecTV y DGO Ecuador 7:30 PM DirecTV y DGO Colombia 7:30 PM DirecTV y DGO Chile 8:30 PM DirecTV y DGO Venezuela 8:30 PM DirecTV y DGO Bolivia 8:30 PM DirecTV y DGO Uruguay 9:30 PM DirecTV y DGO Paraguay 9:30 PM DirecTV y DGO

Horario, TV y dónde ver en vivo el Cienciano vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Fecha: jueves 10 de septiembre del 2026

jueves 10 de septiembre del 2026 Partido: Cienciano vs. Montevideo City Torque

Cienciano vs. Montevideo City Torque Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)

18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

DGO Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Montevideo City Torque hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Cienciano vs. Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Montevideo City Torque hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Cienciano vs. Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Montevideo City Torque hoy por Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Cienciano vs. Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por beIN SPORTS, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV.