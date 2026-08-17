Sao Paulo recibe a Bolívar este martes 18 de agosto del 2026 en el Estadio de Morumbi por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
‘La Academia’ no supo aprovechar su localía en el duelo inicial y empató 1 a 1 ante el conjunto brasileño. Ahora, Sao Paulo definirá el duelo con su gente y es el favorito a pasar de fase.
A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿A qué hora juega Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. del miércoles
¿Dónde ver Sao Paulo vs. Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Sao Paulo vs. Bolívar EN VIVO por la octavos de final de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports por cable en Bolivia.
Si deseas ver el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, y podrás ver el canal de DIRECTV Sports en Perú.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Bolívare EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Colombia
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Ecuador
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Argentina
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Brasil
|9:30 p.m.
|---
|Zapping, Disney+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Uruguay
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Chile
|8:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Bolivia
|8:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Venezuela
|8:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS
|fuboTV
Horario, canal TV y dónde ver Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana
- Fecha: Martes 18 de agosto del 2026.
- Partido: Sao Paulo vs. Bolívar
- Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: DIRECTV Sports, DGO
- Estadio: Morumbi
¿En qué canal ver Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Perú?
En Perú, el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.
¿Cómo ver Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Bolivia?
En Bolivia, el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.
¿Qué canal pasa Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.