Por Adrián Puga

recibe a este martes 18 de agosto del 2026 en el Estadio de Morumbi por el partido de vuelta de los octavos de final de la .

‘La Academia’ no supo aprovechar su localía en el duelo inicial y empató 1 a 1 ante el conjunto brasileño. Ahora, Sao Paulo definirá el duelo con su gente y es el favorito a pasar de fase.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m. del miércoles
Sigue la transmisión del partido de Independiente Sao Paulo vs. Bolívar en vivo online por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. (Photo by Jorge BERNAL / AFP)
Sigue la transmisión del partido de Independiente Sao Paulo vs. Bolívar en vivo online por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. (Photo by Jorge BERNAL / AFP)
/ JORGE BERNAL

¿Dónde ver Sao Paulo vs. Bolívar EN VIVO por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Sao Paulo vs. Bolívar EN VIVO por la octavos de final de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports por cable en Bolivia.

Si deseas ver el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, y podrás ver el canal de DIRECTV Sports en Perú.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Bolívare EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Colombia7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Ecuador7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Argentina9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Brasil9:30 p.m.---Zapping, Disney+
Paraguay9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Uruguay9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Chile8:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Bolivia8:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Venezuela8:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Estados Unidos8:30 p.m.beIN SPORTSfuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana

  • Fecha: Martes 18 de agosto del 2026.
  • Partido: Sao Paulo vs. Bolívar
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO
  • Estadio: Morumbi

¿En qué canal ver Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

¿Cómo ver Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

¿Qué canal pasa Sao Paulo vs. Bolívar por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Sao Paulo vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

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