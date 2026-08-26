Sigue la transmisión de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Foto: @CopadelaLigape
Sigue la transmisión de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Foto: @CopadelaLigape
Por Redacción EC

y se medirán este miércoles 26 de agosto en los cuartos de final de la , en un duelo decisivo que otorgará uno de los primeros boletos a la siguiente fase del torneo. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El partido entre Cristal y Sport Huancayo se jugará este miércoles 26 de agosto en el estadio Alberto Gallardo.

Horario del Sporting Cristal vs Sport Huancayo:

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo está programado para las 3:00 p.m. (15:00 horas en Perú). A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

  • Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.
  • México: 2:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026?

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo será transmitido en vivo por Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.