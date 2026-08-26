Sporting Cristal y Sport Huancayo se medirán este miércoles 26 de agosto en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, en un duelo decisivo que otorgará uno de los primeros boletos a la siguiente fase del torneo. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El partido entre Cristal y Sport Huancayo se jugará este miércoles 26 de agosto en el estadio Alberto Gallardo.

Horario del Sporting Cristal vs Sport Huancayo:

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo está programado para las 3:00 p.m. (15:00 horas en Perú). A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026?

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo será transmitido en vivo por Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).