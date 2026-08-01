Universitario de Deportes visita a Cienciano este domingo 2 de agosto del 2026 por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño llega a este duelo con la moral por todo lo alto tras eliminar a Lanús de la Copa Sudamericana 2026; por su lado, la ‘U’ buscará mantener su racha de victorias. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Cienciano EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Cienciano por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Cienciano por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Universitario vs Cienciano por la Liga 1 | Foto: GEC

¿A qué hora juega Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Cienciano por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 6:30 PM de Perú este domingo 2 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. España: 1:30 a.m. del lunes.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 6:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 6:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 5:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 7:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 2 de agosto del 2026.

: Domingo 2 de agosto del 2026. Partido : Universitario vs. Cienciano

: Universitario vs. Cienciano Horario : 6:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 6:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

¿En qué canal ver Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Cienciano