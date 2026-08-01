Universitario de Deportes visita a Cienciano este domingo 2 de agosto del 2026 por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño llega a este duelo con la moral por todo lo alto tras eliminar a Lanús de la Copa Sudamericana 2026; por su lado, la ‘U’ buscará mantener su racha de victorias. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs. Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Cienciano EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs. Cienciano por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Cienciano por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. Cienciano por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 6:30 PM de Perú este domingo 2 de agosto del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 7:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del lunes.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|6:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|6:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|6:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|8:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|7:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|7:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|7:30 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|5:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|7:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto del 2026.
- Partido: Universitario vs. Cienciano
- Horario: 6:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
¿En qué canal ver Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs. Cienciano por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Universitario vs. Cienciano
- Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Lissandro Alzugaray, Jairo Concha, Héctor Fertoli; Alex Valera y José Rivera.
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés.