Universitario de Deportes recibe a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre del 2026 por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. El conjunto crema buscará hacerse fuerte como local y sumar tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por el campeonato; mientras que el cuadro de Cutervo intentará dar el golpe fuera de casa. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

Revisa qué canales pasan el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos y los horarios para ver el compromiso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

¿Dónde ver Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Universitario vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este sábado 5 de septiembre del 2026 desde las 8:30 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 3:30 a.m. del domingo.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horario Canal TV Streaming Perú 8:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 9:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 10:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 10:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 10:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 10:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 7:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:30 p.m. ET Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre del 2026.

Sábado 5 de septiembre del 2026. Partido: Universitario vs. Comerciantes Unidos

Universitario vs. Comerciantes Unidos Horario: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.

8:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: Liga 1 Max.

Liga 1 Max. Estadio: Monumental de Lima.

¿En qué canal ver Universitario vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Comerciantes Unidos