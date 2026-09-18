Universitario de Deportes visita a Deportivo Garcilaso este sábado 19 de septiembre del 2026 por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto crema irá en busca de acentuar su gran momento tras vencer a Alianza Lima en el clásico peruano. Este duelo determinará el liderato del torneo, ya que la ‘U’ es líder con 20 puntos y Garcilaso es segundo con 19 unidades. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

Universitario vs Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

¿Dónde ver Universitario vs. Garcilaso EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Garcilaso EN VIVO por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Garcilaso por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Garcilaso por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Universitario vs. Garcilaso por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este sábado 19 de septiembre del 2026 desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 1:00 a.m. del domingo.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Garcilaso EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horario Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 6:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 6:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 5:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 7:00 p.m. ET Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Garcilaso por Liga 1 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre del 2026.

Sábado 5 de septiembre del 2026. Partido: Universitario vs. Garcilaso

Universitario vs. Garcilaso Horario: 6:00 p.m. hora de Lima, Perú.

6:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: Liga 1 Max.

Liga 1 Max. Estadio: Monumental de Lima.

¿En qué canal ver Universitario vs. Garcilaso por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Garcilaso por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Garcilaso