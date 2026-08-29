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Resumen

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Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Universitario vs. UTC el sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: A Presión)
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Universitario vs. UTC el sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: A Presión)
Por Adrián Puga

vs. se enfrentan este sábado 29 de agosto del 2026 por la séptima jornada del Torneo Clausura de la en el estadio Héroes de San Ramón. El conjunto ‘crema’ se colocó en la lucha por la cima de tabla, que comparte con Deportivo Garcilaso; por su lado, los cajamarquinos aún no logran sumar puntos en el certamen. ¿Qué canales pasan el partido de Universitario vs. UTC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Universitario vs. UTC por cable, mientras que Liga 1 Play lo pasa a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Universitario vs. UTC el sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: A Presión)
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Universitario vs. UTC el sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: A Presión)

¿A qué hora hora juega Universitario vs. UTC por Liga 1 2026?

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas
  • En México y Centroamérica: 14:30 horas
  • En Estados Unidos (New York): 16:30 horas
  • En España: 22:30 horas

Canales TV para ver Universitario vs. UTC por Liga 1

El partido de Universitario vs. UTC será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. UTC por Liga 1 2026

  • Fecha: sábado 29 de agosto del 2026
  • Partido: Universitario vs. UTC
  • Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: Liga 1 Max
  • Streaming: Liga 1 Play
  • Estadio: Héroes de San Ramón

¿En qué canal transmiten Universitario vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

  • Liga 1 Max
  • Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Universitario vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos del certamen, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

  • L1 Max
  • Fanatiz

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