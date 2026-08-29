Universitario de Deportes vs. UTC se enfrentan este sábado 29 de agosto del 2026 por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Héroes de San Ramón. El conjunto ‘crema’ se colocó en la lucha por la cima de tabla, que comparte con Deportivo Garcilaso; por su lado, los cajamarquinos aún no logran sumar puntos en el certamen. ¿Qué canales pasan el partido de Universitario vs. UTC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Universitario vs. UTC por cable, mientras que Liga 1 Play lo pasa a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Universitario vs. UTC el sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: A Presión)

¿A qué hora hora juega Universitario vs. UTC por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas

16:30 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

17:30 horas En México y Centroamérica: 14:30 horas

14:30 horas En Estados Unidos (New York): 16:30 horas

16:30 horas En España: 22:30 horas

Canales TV para ver Universitario vs. UTC por Liga 1

El partido de Universitario vs. UTC será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. UTC por Liga 1 2026

Fecha: sábado 29 de agosto del 2026

sábado 29 de agosto del 2026 Partido: Universitario vs. UTC

Universitario vs. UTC Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Héroes de San Ramón

¿En qué canal transmiten Universitario vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Universitario vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos del certamen, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.