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Universitario de Deportes vs. UTC se enfrentan este sábado 29 de agosto del 2026 por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Héroes de San Ramón. El conjunto ‘crema’ se colocó en la lucha por la cima de tabla, que comparte con Deportivo Garcilaso; por su lado, los cajamarquinos aún no logran sumar puntos en el certamen. ¿Qué canales pasan el partido de Universitario vs. UTC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Universitario vs. UTC por cable, mientras que Liga 1 Play lo pasa a través de streaming.
¿A qué hora hora juega Universitario vs. UTC por Liga 1 2026?
- En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas
- En México y Centroamérica: 14:30 horas
- En Estados Unidos (New York): 16:30 horas
- En España: 22:30 horas
Canales TV para ver Universitario vs. UTC por Liga 1
El partido de Universitario vs. UTC será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. UTC por Liga 1 2026
- Fecha: sábado 29 de agosto del 2026
- Partido: Universitario vs. UTC
- Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Liga 1 Max
- Streaming: Liga 1 Play
- Estadio: Héroes de San Ramón
¿En qué canal transmiten Universitario vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.
- Liga 1 Max
- Liga 1 Play
¿En qué canal transmiten Universitario vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos del certamen, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.
- L1 Max
- Fanatiz