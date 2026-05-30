Luego de ganar el Torneo Apertura, Alianza Lima visita a FC Cajamarca este domingo 31 de mayo por la jornada 17 de la Liga 1 en el Estadio Héroes de San Ramón. Los íntimos parten como los grandes favoritos, ya que mantienen un invicto en el torneo y no saben lo que es perder en altura en lo que va de la temporada. ¿Qué canales transmiten el partido por Torneo Apertura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO ONLINE por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca será transmitido a través de Liga 1 Max y Movistar Deportes en Perú por el Torneo Apertura de la Liga 1 Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Win, Mi Fibra, Zapping TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca por streaming online, podrás hacerlo a través de L1 MAX, DGO, Zapping TV y Movistar TV App.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos lo pasa Fanatiz.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca el domingo 31 de mayo por la fecha 17 del Torneo Apertura, Liga 1 desde el Estadio Héroes de San Ramón.

¿Qué canal TV transmite Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 1:15 p.m. Liga 1 Max y Movistar Deportes DGO, Zapping TV y L1 Max Colombia 1:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Ecuador 1:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Argentina 3:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Paraguay 3:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Uruguay 3:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Chile 2:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Bolivia 2:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Venezuela 2:15 p.m. Fanatiz Fanatiz México 12:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 2:15 p.m. Fanatiz Fanatiz

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO hoy por Liga 1 en México?

En México, el partido Alianza Lima vs FC Cajamarca por la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por cable a través de Fanatiz y por streaming también va por Fanatiz, plataformas que cuentan con los derechos del torneo sudamericano para el territorio mexicano.

Fanatiz

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el Alianza Lima vs FC Cajamarca por la Liga 1 2026 se verá EN VIVO a través de Liga 1 Max y Movistar Deportes en TV de pago, y también estará habilitada la transmisión online mediante L1 Play, que comparte los derechos con Liga 1 Max para el territorio peruano.

Liga 1 Max

Movistar Deportes

DirecTV

¿Qué canal transmiten Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca por la Liga 1 2026 se transmitirá EN VIVO mediante Fanatiz en TV de pago y streaming, donde se ofrecerá la señal oficial del encuentro.

Fanatiz

¿A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca HOY por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca comienza a la 1:15 PM en hora peruana y a las 14:15 horas de Estados Unidos.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

1:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:15 p.m.

2:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:15 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Fecha: domingo 31 de mayo 2026

domingo 31 de mayo 2026 Partido: Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026 Hora: 13:15 (PER/COL/ECU); 14:15 (USA)

13:15 (PER/COL/ECU); 14:15 (USA) Canales TV: Movistar Deportes y Liga 1 Max

Movistar Deportes y Liga 1 Max Streaming: Fanatiz

Fanatiz Estadio: Héroes de San Ramón

¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca se juega el domingo 31 de mayo de 2026 por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.