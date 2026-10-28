Alianza Lima enfrenta a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alberto Gallardo. El partido se jugará este jueves 29 de octubre del 2026 a partir de las 3:30 PM (hora peruana). Los íntimos llegan con 4 victorias consecutivas, donde 2 de ellas han sido en la altura, además, se mantienen como líderes absoluto de la Tabla Acumulada y esperan llevarse los 3 puntos para seguir en la pelea por el Clausura. Por otro lado, los cerveceros urgen de una victoria, luego de su tropiezo en Cusco ante Cusco FC, donde perdieron por 3 a 1. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Alianza Lima vs Sporting Cristal? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en el Rimac.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el estadio Alberto Gallardo.

¿En qué canal TV transmiten Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmisión por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Alianza vs Cristal lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM (hora de Perú) y 5:30 PM (hora argentina) este jueves 29 de octubre del 2026 en el estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará este jueves 29 de octubre del 2026 en el estadio Alberto Gallardo.