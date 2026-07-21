Cienciano visitará a Lanús este miércoles 22 de julio del 2026 en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por el playoff de ida de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto ‘imperial’ buscará mantenerse en carrera en el torneo en el que supo campeonar en el 2003, e intentará sacar un resultado beneficioso para cerrar la llave en Cusco. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?
La transmisión del partido entre Cienciano vs. Lanús EN VIVO por el playoff de ida de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por cable en Perú.
Si deseas ver el partido de Cienciano vs. Lanús por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del jueves
¿Qué canal transmite Cienciano vs. Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney Plus
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney Plus
|Argentina
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Brasil
|9:30 p.m.
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|Paramount+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Uruguay
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Chile
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Bolivia
|8:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney Plus
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: Miércoles 22 de julio del 2026.
- Partido: Cienciano vs. Lanús
- Horario: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: DIRECTV Sports, DGO.
- Estadio: Ciudad de Lanús.
¿Qué canal pasa Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de Cienciano vs. Lanús por el playoff de ida de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.
¿En qué canal ver Cienciano vs. Lanúspor Copa Sudamericana en Perú?
En Perú, el partido de Cienciano vs. Lanús por el playoff de ida de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.