Sporting Cristal recibe a Cienciano este domingo 22 de noviembre en el estadio Alberto Gallardo, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El equipo celeste afrontará su última oportunidad de ganar el certamen, aunque no depende de sus propios resultados: deberá vencer al conjunto cusqueño y esperar que Sport Huancayo no derrote a Universitario en el partido que se disputará en simultáneo en Huancayo. Sporting Cristal ya aseguró, como mínimo, su clasificación a la Copa Sudamericana. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Sporting Cristal vs. Cienciano? Liga 1 Max transmite el encuentro en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, conoce la guía de canales para no perderte este compromiso.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Sporting Cristal vs. Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Alberto Gallardo. / Eurasia Sport Images

¿En qué canal TV transmiten Sporting Cristal vs. Cienciano EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cienciano será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Además, DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la cobertura vía streaming.

Por otro lado, en México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el encuentro podrá verse a través de Fanatiz. Esta plataforma está disponible ONLINE desde su aplicación o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Sporting Cristal vs. Cienciano por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Sporting Cristal vs. Cienciano estará disponible mediante DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú. Mientras que en México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica se podrá seguir por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cienciano HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cienciano, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1, comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) este domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cienciano por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cienciano se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio Alberto Gallardo, por la última jornada del Torneo Clausura. El equipo celeste jugará en simultáneo con Sport Huancayo y Universitario, pues necesita ganar y esperar que el conjunto huancaíno no consiga los tres puntos para mantener sus opciones de quedarse con el certamen.