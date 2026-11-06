Sporting Cristal visita a ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Unión Tarma. El partido se jugará este sábado 7 de noviembre del 2026 a partir de las 1:00 PM. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Sporting Cristal vs. ADT? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Tarma.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Sporting Cristal vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Unión Tarma. / Eurasia Sport Images

¿En qué canal TV transmiten Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Sporting Cristal vs. ADT será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Sporting Cristal vs. ADT lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Sporting Cristal vs. ADT por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Sporting Cristal vs. ADT será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Sporting Cristal vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 1:00 PM (hora de Perú) y 3:00 PM (hora argentina) este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Unión Tarma.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. ADT por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Sporting Cristal vs. ADT se jugará este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Unión Tarma.