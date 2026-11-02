Sporting Cristal enfrenta a FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará este lunes 2 de noviembre, desde las 3:30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan motivados tras vencer 3-2 a Alianza Lima y ahora tienen la oportunidad de sumar tres puntos para recuperar el primer lugar de la tabla. Por su parte, FC Cajamarca afronta un compromiso clave en su lucha por salir de la zona de descenso. ¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO? Liga 1 MAX llevará el partido a todo el Perú por televisión, mientras que DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la señal por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica se podrá seguir por Fanatiz.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Sporting Cristal vs FC Cajamarca por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el estadio Alberto Gallardo.

¿En qué canal TV transmiten Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú a través de la señal de televisión por cable. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro por streaming mediante DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max.

Por otro lado, en México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de Fanatiz. Los usuarios podrán acceder a la plataforma desde su aplicación o página web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Sporting Cristal vs. FC Cajamarca estará disponible en Perú mediante DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el compromiso podrá verse a través de Fanatiz.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. FC Cajamarca HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, comenzará este lunes 2 de noviembre a las 3:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se jugará este lunes 2 de noviembre de 2026 en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.