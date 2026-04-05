Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el clásico disputado el sábado 4 de abril de 2026 por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El único gol del encuentro lo marcó Martín Pérez Guedes, quien definió con precisión para darle el triunfo a los cremas en el Estadio Monumental. El duelo también tuvo polémica, ya que el VAR evitó la expulsión temprana de Luis Advíncula. Con este resultado, Universitario cortó el invicto de su clásico rival y se mete en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima vs Universitario será transmitido en Perú por Liga 1 MAX, señal oficial de la Liga 1.

Este canal está disponible en distintos operadores de TV paga, por lo que podrás ver el clásico a través de:

Movistar TV

Claro TV

DirecTV

Zapping

Win

Además, en el extranjero, el partido podrá verse mediante la plataforma Fanatiz, que cuenta con los derechos de transmisión internacional.

Conoce en qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 4 de abril del 2026.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario HOY?

El clásico peruano entre Alianza Lima vs Universitario se disputará en el Estadio Monumental desde las 8:00 p.m. (hora de Perú).

Horarios en otros países:

Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Brasil: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario ONLINE?

Si prefieres ver el clásico Alianza Lima vs Universitario por internet, puedes hacerlo mediante plataformas que incluyen la señal de Liga 1 MAX, como:

Aplicaciones de operadores (Movistar TV App, DirecTV GO, etc.)

Servicios de streaming como Zapping

Fanatiz (para el extranjero)

Alianza Lima vs Universitario: el clásico que paraliza el Perú

El duelo entre cremas y blanquiazules es el partido más importante del fútbol peruano y suele definir el rumbo del campeonato. En esta ocasión, ambos equipos llegan peleando la parte alta del Torneo Apertura, lo que le da aún más relevancia al encuentro.

Revisa los horarios del partido de Universitario vs Alianza Lima y qué canales transmiten el clásico por la jornada 9 de la Liga 1 en el estadio Monumental este sábado 4 de marzo del 2026.

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.